Como ver o resultado da isenção do Enem 2023? Veja detalhes

Conforme previsto no cronograma do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, os candidatos poderão ter acesso aos resultados das solicitações de isenção a partir desta segunda-feira (8). Caso o requerimento tenha sido negado, ainda é possível recorrer.

Para verificar o resultado do pedido, é necessário que o estudante acesse a Página do Participante, no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Na página, o candidato deverá fazer login com seus dados para conseguir visualizar o resultado da isenção.

Vale lembrar que, para ter direito ao benefício, os candidatos devem se encaixar em, pelo menos, um dos seguintes critérios:

Estar cursando a última série do Ensino Médio no ano de 2023, em qualquer modalidade de ensino, em escola da rede pública declarada ao Censo Escolar.

Ter cursado todo o Ensino Médio em escola da rede pública ou como bolsista integral na rede privada, tendo renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio.

Estar em situação de vulnerabilidade socioeconômica, por ser membro de família de baixa renda, inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), tendo que informar seu Número de Identificação Social (NIS) único e válido.

ISENÇÃO NEGADA

Caso o requerimento tenha sido negado, é possível pedir uma nova avaliação dos dados. Para solicitar o recurso, o candidato deverá enviar, através da Página do Participante, documentos que comprovem sua situação socioeconômica.

CONFIRA O CRONOGRAMA COMPLETO