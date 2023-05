Como fazer a inscrição do Enem 2023? Veja calendário

Candidatos ao Enem 2023 vão poder realizar inscrições na nova edição do concurso no dia 5 de junho de 2023. O sistema ficará aberto até o dia 16 do mesmo mês. Todas as pessoas que estão cursando o ensino médio ou já terminaram os estudos podem participar da maior prova do país.

Com as notas do Enem 2023 é possível participar do Sistema de Seleção Unificada (SiSU), concorrer às bolsas do Programa Universidade para Todos (ProUni) e financiar a faculdade pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Veja calendário do Enem 2023

- Pagamento da taxa de inscrição: 5 a 21 de junho

- Atendimento Especializado e Tratamento pelo Nome Social: 5 a 16 junho

- Inscrições: 5 a 16 de junho

- Resultado das inscrições: 26 de junho

- Recurso de inscrição: 26 a 30 de junho

- Resultado do Recurso: 5 de julho

- Provas: 5 e 12 de novembro

- Divulgação dos gabaritos: 24 de novembro

- Divulgação dos resultados: 16 de janeiro de 2024

Passo a passo da inscrição do Enem 2023

1) Acesse a Página do Participante

Legenda: Mensagem de início da inscrição Foto: Reprodução/Enem

As inscrições do Enem 2023 serão feitas pela Página do Participante. Ao entrar no site, a assistente virtual "Nanda" lhe dará boas vindas, explicará que na página é possível fazer a inscrição do exame e consultar resultados de edições anteriores. Você terá que fazer o login no portal gov.br para iniciar a inscrição. Se não tiver cadastro, basta criar e retornar à Página do Participante

Você terá que fazer o login no portal gov.br para iniciar a inscrição. Se não tiver cadastro, basta criar e retornar à Página do Participante.

Ao clicar em "Inscrição", a robô Nanda solicitará que você clique na imagem correspondente ao que foi pedido por ela, o que o Inep adota como etapa de segurança. No exemplo abaixo, foi solicitado ao participante clicar no "avião".

2) Informe os dados pessoais

Foto: Reprodução/Enem

Após clicar na imagem, você terá que informar o seu CPF. Em seguida, será necessário digitar sua data de nascimento.

É obrigatório que o número do CPF seja seu, não é possível se inscrever com o documento de outra pessoa. A documentação servirá de identificação do participante durante todo o processo do Enem 2023 e também de outras edições, caso o estudante faça novamente a prova.

Veja mais País Edital do Enem 2023 é divulgado; confira datas e regras desta edição

Na tela seguinte, Nanda solicitará o preenchimento de informações como sexo, cor/raça, estado civil e nacionalidade.

Na sequência, você terá que informar a cidade e o estado onde nasceu. Por último, a Nanda solicitará o CEP do local em que você mora. Quem não sabe pode procurar no site dos Correios.

Por último, a Nanda solicitará o CEP do local em que você mora. Quem não sabe pode procurar no site dos Correios.

Com o CEP preenchido, você verá o nome de sua cidade e seu bairro. Basta preencher o número e o complemento (opcional).

3) Língua estrangeira

Foto: Reprodução/Enem

Para a prova de Linguagens códigos e suas tecnologias, o estudante precisa selecionar um entre dois idiomas, já no processo de inscrição, sendo eles inglês ou espanhol.

4) Escolaridade



Também será necessário que o participante preencha com algumas informações pessoais, referentes à escolaridade, se está cursando ou não o ensino médio, se já é formado ou se não concluiu e não está cursando o ensino médio.

5) Taxa de inscrição

Foto: Reprodução/Enem

Após o envio de informações adicionais, o participante deve preencher um questionário de 20 questões, sobre a sua situação socioeconômica.

Se o candidato não conseguiu a isenção da taxa de inscrição, é necessário efetuar o pagamento do valor de R$ 85 para poder se inscrever no Enem.