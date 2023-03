Vaza áudio de Patrícia Ramos xingando Key Alves após programa sobre BBB 23

Um áudio da apresentadora Patrícia Ramos xingando Key Alves vazou após o programa "BBB Tá On" nesta sexta-feira (24). Ramos reclama dos ataques que tem sofrido do fã-clube da atleta de vôlei.

"O fã clube da Key está me macetando", diz. "Vão chegar ali na frente e vão te bater", responde outra voz, não identificada.

"Mas ela é escrota, ela tem que aceitar p****. E as pessoas que são fãs dela são escrotas também, é isso aí. Ela é muito escrota, cara. Se ela chega para mim me chamando de garota... Eu tenho a mesma idade que ela, pô... Isso é questão de ter noção, ela não tem noção, para mim ela é uma adolescente de 15 anos", desabafa.

No final do áudio, um homem ainda fala: "A cara dela de nojenta, mano". Key tem sido atacada nas redes sociais por suas atitudes contra Fred Nicácio, Tina e Larissa na Casa do Reencontro.

Assessor diz que vai processar Patrícia Ramos

O assessor de Key, Betinho Alves, publicou nas redes sociais que vai processar Patrícia Ramos: "Iremos defender a nossa Key e vocês fãs até o final".

Na internet, há internautas criticando a postura de Patrícia: "Falta de profissionalismo, o processo vem". Outros fãs do BBB 23 contrários à atleta estão defendendo Patrícia de ataques.