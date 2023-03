Tina e Key Alves comentam briga na Casa do Reencontro e atleta diz que se arrependeu

Após Fred Nicácio e Larissa vencerem a disputa da repescagem e voltarem a competir no BBB 23, na noite de quinta-feira (23), os ex-participantes participaram do Bate-Papo BBB, com Vivian Amorim e Patrícia Ramos. Na ocasião, Tina e Key Alves falaram sobre a treta que tiveram na Casa do Reencontro.

“Você não gostou que a Key te chamou de garota. Eu quero entender o que provocou aquela reação”, perguntou Patrícia a Tina. A angolana se justificou: “Quando ela fala comigo naquele tom, querendo me reduzir, eu tive aquele tipo de reação, que eu não sei o que foi aqui fora. Mas eu estava no meu direito de fala. A casa é de todo mundo”.

Key disse que não usou o termo “garota” para desestabilizar Tina. “Quem não me conhece vai pensar que foi ou vai enxergar de outra forma. Mas eu falo 'garoto' para todo mundo e eu entendo ela ter ficado mal por isso. Entendi depois quando eu parei para pensar que eu deveria ter falado 'garota', mas eu não me arrependo de ter falado ‘não estou falando com você’, porque eu realmente não estava. A minha treta era com o Fred Nicácio”.

A jogadora de vôlei ainda acrescentou que as duas não tinham se falado após o primeiro confinamento. Tina, então, disparou: “Nem faço questão”.

Por fim, Key disse que se arrependeu da discussão: “Eu me arrependi depois, no dia seguinte, pela treta e por tudo, porque foi besta. Que desnecessário. Ali dentro a gente está tenso e irritado”.