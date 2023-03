Como vai ser a dinâmica da 10ª semana do BBB 23? Veja detalhes

Com o retorno dos antigos participantes a casa do Big Brother Brasil 23, a 10ª semana começa com mais uma Prova do Líder. O cronograma inclui "Poder Curinga", Prova do Anjo e Formação do Paredão, conforme divulgado pelo apresentador Tadeu Schmidt nesta quinta-feira (23).

Na Prova do Líder, Bruna veta um brother, fazendo com que apenas oito pessoas participem. O vencedor terá direito ao VIP e a um veto na prova da semana que vem.

Na sexta-feira (24), os brothers devem apostar estalecas para o "Poder Curinga", que será o "Poder Reverso". O líder não poderá dar um lance.

Já no sábado (25) os participantes disputam a tradicional Prova do Anjo. Quem ganhar vai ter um anjo autoimune e também interferirá na formação do paredão de domingo.

Formação de Paredão

Na Formação de Paredão, o anjo será autoimune, e também poderá vetar alguém da casa de votar. O líder indica um participante.

Na votação pela casa, os participantes votarão no confessionário.

Já o dono do poder curinga deverá mandar para o paredão alguém entre os menos votados pela casa, exceto ele. Caso ninguém compre o poder, caberá ao líder essa decisão. O indicado pelo dono do poder curinga terá direito a um contragolpe.

Haverá prova Bate-Volta, e quem ganhar se livra da berlinda.

Cronograma

Sexta-feira (24): Poder Curinga

Poder Curinga Sábado (25): Prova do Anjo

Prova do Anjo Domingo (26): Formação do Paredão

Formação do Paredão Terça-feira (28): Eliminação

