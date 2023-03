Fred Desimpedidos sobre Casa do Reencontro: ‘clima horroroso’

Décimo eliminado do BBB 23, Fred Desimpedidos participou, nesta quinta-feira (23), do Mais Você e falou sobre ter desistido de ficar na Casa do Reencontro para tentar retornar ao reality show na dinâmica de repescagem.

“Eu fiquei cinco segundos e senti o clima horroroso”, disse sobre sua estadia no local. Ele ainda relatou que acompanha as brigas que estão acontecendo no local. “Busquei principalmente a Larissa. Ela sorriu e me deu um beijo, então acabei ficando mais tranquilo. Mas, principalmente com o Fred Nicácio, a gente já estava sentido que ele estava cheio de argumentos e ele está coberto de razão”, acrescentou.

O jornalista também disse estar aliviado por não participar da dinâmica. “A sensação é de alívio. A partir do momento que fui eliminado, dentro da minha cabeça eu criei uma expectativa: devido ao fim da pandemia, achei que as famílias pudessem estar esperando a gente fora da casa. E eu estava ouvindo uns sons, eu achei que tava certo e pensei ser minha família”, relatou.

“Pensei: 'cara, vou ver o Cris!' No que abri a porta, era o Cristian. Dai já ficou uma coisa preocupante”, disse, com bom-humor.

Depois que saiu do reality show, Fred Desimpedidos já mostrou em suas redes sociais como foi o encontro com o filho, fruto do relacionamento do jornalista com Bianca Andrade.