Larissa e Key Alves seguem na frente em enquete para voltar ao BBB 23; veja parcial

Larissa e Key Alves estão favoritas para voltar ao BBB 23 na repescagem, segundo aponta a parcial atualizada da enquete do Diário do Nordeste. Caso esse seja o resultado, as duas retornam ao reality nesta quinta-feira (23).

Key é a mais votada no levantamento, com 27,8% dos votos, seguida de Larissa, com 26,9%. Fred Nicácio está em terceiro lugar na votação, com 20,2% das intenções dos internautas.

Os dados da enquete não influenciam no resultado da votação do público.

Casa do Reencontro

Os participantes eliminados Cristian, Fred Nicácio, Gabriel, Gustavo, Key Alves, Larissa, Marília, Paula e Tina estão confinados na Casa do Reencontro desde a terça-feira (21). O público deve votar nos dois que voltarão ao game.

O resultado será anunciado ao vivo pelo apresentador Tadeu Schmidt nesta quinta-feira.

Quem voltar não participa da Prova do Líder e nem da Prova do Anjo da semana. Eles também não terão imunidade e poderão ser indicados ao Paredão.