Quem volta para o BBB 23? Vote na enquete da repescagem do reality show

A votação para a repescagem do BBB 23 começou na noite desta terça-feira (21), com os brothers confinados na Casa do Reencontro. Os dois escolhidos na votação oficial voltarão à casa mais vigiada do Brasil na quinta-feira (23), podendo concorrer ao prêmio final.

A dinâmica da repescagem foi iniciada após a saída de Fred, nesta noite. Eliminado no Paredão, ele não deixou o programa imediatamente e ganhou uma chance de voltar a competir, assim como os eliminados anteriormente.

Cristian, Fred Nicácio, Gabriel, Gustavo, Key Alves, Larissa, Marília, Paula e Tina foram confinados antes do anúncio da dinâmica e só descobriram a nova chance nesta noite, ao entrar no cômodo separado para os eliminados.

Como vai funcionar a repescagem?

Os eliminados do BBB 23 estão confinados na Casa do Reencontro, com um único cômodo. Na quinta-feira (23), o apresentador irá revelar quais brothers foram escolhidos para retornar ao jogo. Eles devem voltar à casa no mesmo dia.

Os brothers que seguem no jogo não sabem da dinâmica de repescagem. A saída de Fred foi anunciada pelo apresentador Tadeu Schmidt como as outras eliminações.

Quem voltar ao game não participa da Prova do Líder e nem da Prova do Anjo da semana. Eles também não terão imunidade e poderão ser indicados ao Paredão.