Quem saiu do BBB 23? Fred é o décimo eliminado com 50,23% dos votos

Fred foi o décimo eliminado do BBB 23 na noite desta terça-feira (21). O brother deixou o reality com 50,23% dos votos, após disputar a preferência do público com Domitila Barros e Gabriel Santana.

O resultado foi anunciado no programa ao vivo desta terça pelo apresentador Tadeu Schmidt. Domitila recebeu 48,69% dos votos no Paredão.

Já Gabriel Santana ficou com 1,08% dos votos.

Formação de Paredão

A berlinda foi definida na noite do último domingo (19). Domitila foi indicada pela líder Bruna Griphao. Na votação da casa, Fred e Gabriel Santana foram os mais votados.

Marvvila foi indicada por Amanda, que ficou em segundo lugar na Prova do Líder. Na Prova Bate e Volta, a cantora se salvou novamente, pela terceira semana consecutiva.