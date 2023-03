Igor Rickli faz desabafo sobre união com Aline Wirley: 'nos ofenderam muito, meu amor'

O ator Igor Rickli fez um longo post em seu Instagram, nesta terça-feira (21), para rebater críticas que sua esposa, Aline Wirley, não tem se posicionado em algumas situações do BBB 23. O artista aproveitou para também falar sobre o casamento dos dois.

“Meu amor, você e eu estamos num grande processo de cura do nosso corpo, da alma, da comunicação, da nossa visão. Você está num papel muito difícil, aí, sem conseguir enxergar exatamente o jogo como a gente vê aqui de fora e acabou ficando numa encruzilhada”, começou ele.

Igor ainda cita no desabafo os comentários racistas que os dois ouvem, principalmente após terem revelado viver um casamento aberto.

“Já cheguei a ouvir de pessoas (alguns até do nosso meio) que temos uma relação de fachada. Que eu, Igor, bem poderia ter escolhido uma melhorzinha. Que você era feia demais para mim. Que quando raspou o cabelo, fez pacto para segurar o marido. Que nós éramos uma farsa. Nos ofenderam muito, meu amor. E até hoje ofendem, muito! E duvido que isso passe, que essa dor passe. Mas eu sei quem é você… E só você sabe quem eu sou e o que nos une. E é tão maior que qualquer enxurrada de ódio que possam nos mandar”.

“Nosso pacto é no amor, essa é a nossa causa. E isso ninguém tem o poder de destruir a não ser nós dois. Vejo você agora confinada, cansada, confusa, assustada, e peço de todo o meu coração em oração que você se fortaleça, siga teu instinto. Que a tua intuição te aponte o caminho. Me afeta e dói você, aí, passando por acusações duras e frias. Mas esse é o game. E a gente escolheu estar nele. Eu estou aqui, sempre! E eu vou jogar com você até o fim”, concluiu ele.

Igor e Aline são pais de Antonio, de 7 anos. Depois que o BBB 23 começou, ele tem mostrado torcida para a esposa nas redes sociais.