História inusitada entre marido de Aline Wirley, Igor Rickli e Rafael Cardoso é relembrada na web

A cantora Aline Wirley, primeira participante confirmada no grupo 'Camarote' do BBB 23, se tornou um dos assuntos mais comentados das redes sociais nesta quinta-feira (12), não só pela notícia de entrada no reality, mas por rumores envolvendo o marido da artista.

Com o nome da ex-Rouge em alta, internautas relembraram um caso inusitado que viralizou recentemente: um possível envolvimento de Igor Rickli, esposo de Aline, com o ator Rafael Cardoso.

Em participação no programa "Que História é Essa, Porchat?", da TV Globo, Rafael contou sobre do momento em que a ex-esposa estava em trabalho de parto após uma relação sexual e, de repente, durante a madrugada, Igor Rickli apareceu.

"Que horas entra o Igor nessa história? O Igor estava aonde? Você estava transando com a sua mulher", questionou Fábio Porchat, deixando Rafael Cardoso desconfortável.

Assista ao vídeo

Em novembro do ano passado, o casal revelou que mantém um relacionamento aberto e se assumiu bissexual, o que aumentou ainda mais os rumores em torno da história.

Internautas também resgatam diversos registros dos casais juntos e criaram teorias de uma possível relação entre eles. Alguns comentaram sobre a expectativa de Aline comentar sobre o assunto dentro da casa do BBB. (Veja repercussão abaixo)