Karen Bachini descobre ser intersexo; entenda o que é o termo

A youtuber Karen Bachini anunciou em seu canal do Youtube, na noite desta terça-feira (21), que é intersexo. A condição, definida pela instituição Intersex Human Rights, sitiada na Austrália, faz com que pessoas tenham características sexuais congênitas, não se enquadrando nas normas médicas e sociais para corpos femininos ou masculinos.

A maquiadora disse já desconfiar sobre a condição há pouco mais de um ano. Em vídeo, ela havia comentado sobre sua dificuldade de produzir hormônios desde a adolescência.

"Demorou alguns meses para eu tomar uma curiosidade para saber se eu era mesmo ou não uma pessoa intersexo. Não me parecia ser verdade. É uma coisa que você precisa entender, aceitar e buscar a sua história", começou.

Pseudo-hermafrodita feminina

A influenciadora digital se definiu como "pseudo-hermafrodita feminina" e deu detalhes da suplementação hormonal.

"Categorizando num termo geral para as pessoas entenderem, eu sou pseudo-hermafrodita feminina, onde tenho as genitais e os órgãos internos, mas não possuo qualquer tipo de hormônio. [...] Comecei a tomar pílula anticoncepcional, que fazia a reposição do que meu corpo não produzia", explicou.

Mudanças no corpo

Karen revelou que passou pela puberdade só depois de iniciar o tratamento com hormônios femininos. Segundo ela, as dificuldades que enfrentou por conta das várias mudanças no corpo a fizeram descobrir a hormonização correta que quer realizar.

"Ocorreu muita mudança de humor e espinha... meus peitos e minha "p***ca" diminuíram... tornou-se uma vida mais desconfortável para mim. Sentia que não era eu mesma, que faltava algo. Voltei com a hormonização feminina e também comecei a suplementar com testosterona, e também notei uma grande mudança no meu corpo. Comecei a me sentir mais viva, alegre e disposta. Acho que quero continuar fazendo essa suplementação hormonal de ambos os gêneros por um bom tempo, até eu tentar descobrir a hormonização correta que quero fazer", declarou.

Vida sexual

Karen é casada há dois anos com o alemão Janosh e disse que a condição afeta sua vida sexual. "Venho tendo um problema muito grande com minha identificação com meu corpo. Antes de eu começar a suplementar com testosterona, minha libido foi para zero. Não me sentia bem, parecia que tinha alguma coisa errada, não queria que ninguém me visse pelada e não queria ser tocada. Foi um período muito difícil", disse.

"Quando você começa a entender que existe uma parte que é mulher e outra que é homem, a visão de tudo muda, e não achei que fosse ser assim", desabafou.