Que horas começa 'Familia é Tudo'? Veja o resumo da novela deste sábado (31)

A novela 'Familia é Tudo' deste sábado (31) vai ao ar às 19:45, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Tom tenta disfarçar a emoção durante sua conversa com Vênus.

Resumo completo de 'Familia é Tudo' deste sábado

Tom tenta disfarçar a emoção durante sua conversa com Vênus. Electra comenta com Nanda que já sabe com qual dos irmãos ficará. Hans revela para Jéssica seu novo plano para ficar com a herança de Frida. Andrômeda conversa com Frida/Catarina sobre Chicão e se surpreende ao ouvi-la falar de Edgar, um antigo namorado de sua avó. Edgar volta para o Brasil. Marieta e Leda dão início ao plano contra Jules.

Wilson pergunta com quem Tom ficará depois da cirurgia, e Maya ouve. Chega o dia da final do concurso de culinária. Maya procura Luca. Chantal sugere que Guto atrapalhe a noite romântica de Júpiter e Lupita. Catarina flerta com Furtado. Sheila chega disfarçada ao apartamento de Leda. Tom procura Maya. Electra diz a Murilo que não ficará mais com ele.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:45, na Rede Globo.