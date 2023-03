Key Alves foi demitida do Osasco? Entenda fala de Fred Nicácio e o que empresária da jogadora disse

A Casa do Reencontro do Big Brother Brasil (BBB) 23 rendeu várias polêmicas desde que começou, na noite de terça-feira (21). Dentre elas, o momento em que Fred Nicácio afirma que Key Alves foi demitida do time de vôlei Osasco. O motivo do desligamento seria o suposto caso de racismo que envolve a participante. Contudo, Fernanda Paschoa Sakai, empresária da atleta, desmentiu a acusação em um comentário nas redes.

"Isso é mentira, eu sou a empresária dela no vôlei e seguimos com contrato vigente com o clube. Nunca tivemos nenhum problema com patrocinadores. Calúnia e difamação não passarão", comentou.

O médico e fisioterapeuta contou para outros brothers no banheiro sobre a demissão de Key. Nicácio disse ainda que colegas de time dela foram chamá-la de 'terrível'. "Fred, a Key é isso, isso... Detestável", relatou.

O que diz a equipe de Key

Nas redes sociais, a equipe de Key se posicionou. Eles acreditam que a briga entre eles motivou outros embates com a participante. "Diante do embate com Fred, os demais participantes se sentiram encorajados para finalmente despejarem suas conclusões sobre ela", escreveram.

Conforme entrevista da empresária ao colunista Leo Dias, do Metrópoles, Key irá precisar de uma cirurgia para o retorno às quadras. Ela estava lesionada antes de entrar no BBB 23. A empresária disse ainda que irá processar Fred Nicácio por difamação e calúnia.