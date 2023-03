Tina e Key Alves têm briga acalorada na Casa do Reencontro do BBB 23: 'não sou da sua laia'

A Casa do Reencontro do BBB 23, onde os ex-BBBs disputam duas vagas de repescagem, está pegando fogo. Tina e Key Alves esquentaram o clima da casa durante uma briga na tarde desta quarta-feira (22), com direito a subida na mesa de sinuca.

Tina afirmou que não queria conversa com Key pois ela havia falado mal dela pelas costas. A adversária debochou dela, o que fez a angolona se estressar: "Garota é o c****, eu sou mãe de duas filhas! Você me conhece? Sabe quantos anos eu tenho? Não sou da sua laia! Meu nome é TINA, quatro letras. Não sabe? Aprende agora".

Tina chegou a subir na mesa de sinuca para gritar com Key, que a chamou Tina de descontrolada. O clima entre as duas já não estava bom desde cedo, na hora das acusações de Fred Nicácio sobre racismo.

Gustavo, namorado de Key, também se meteu na briga, enquanto Fred Nicácio tentava segurar a amiga. "Você tem quantos? 29 anos? Parece que tem 15. Garotinha", desafiou o cowboy.

Acusação de racismo

Fred Nicácio, um dos eliminados do BBB 23 e presente na Casa do Reencontro do reality, confrontou os ex-colegas de confinamento Cristian, Key e Gustavo e os acusou de racismo no confinamento. Além disso, citou o caso de intolerância religiosa. Tina e Paula também estavam presentes na conversa.

"Se vocês fossem uma gerência e fossem contratar alguém, e eu e o Gabriel fossem concorrer a uma vaga, eu não seria escolhido, pelo motivo que vocês falaram que têm medo. Isso é racismo estrutural", disse Fred, após pedir um minuto de atenção aos brothers.