Cara de Sapato vai à delegacia depor em inquérito que apura importunação sexual no BBB 23

Antônio Carlos Coelho de Figueiredo Barbosa Júnior, mais conhecido como 'Cara de Sapato', investigado pelo crime de importunação sexual contra a mexicana Dania Mendez no Big Brother Brasil 23, foi à Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (22), prestar depoimento. O lutador chegou à unidade acompanhado de três advogados. O Globo informou que ele não falou com jornalistas.

Na segunda (20), quem compareceu à delegacia para depor no mesmo inquérito foi Guilherme Aparecido Dantas Pinho, o MC Guimê. Ele foi ouvido por cerca de 50 minutos e, ao sair, disse que estava "tentando resolver o caso".

Os dois foram expulsos do reality show da TV Globo na última quinta-feira (16), após a edição do programa mostrar Guimê passar as mãos nas nádegas da participante intercambista de 'La Casa de los Famosos' e Sapato forçar beijos na mexicana, restringindo os movimentos dela. Eles foram intimados a depor um dia depois, na sexta (17).

A Polícia apura se a dupla importunou sexualmente Dania na Festa do Líder de quarta-feira (15), que celebrava o "reinado" de Guimê na semana. Imagens das câmeras da casa mais vigiada do Brasil devem auxiliar os trabalhos investigativos.

Pedido de desculpas

À época da exposição, Guimê e Sapato reconheceram nas redes sociais os erros que cometeram. O crime de importunação é previsto no Código Penal e inclui desde o "beijo roubado" do lutador a toques inapropriados como os cometidos pelo funkeiro.

Relembre o caso

Durante a festa que celebrava liderança de MC Guimê, na quarta, o rapper foi flagrado passando a mão em partes do corpo de Dania Mendez, participante intercambista do programa, o que deixou a mexicana visivelmente incomodada.

As câmeras do programa capturam alguns desses momentos e, de pronto, a atitude do músico começou a viralizar nas redes sociais.

Nas imagens, o brother conversa com Cara de Sapato, Domitila, Amanda e a integrante do elenco do 'La Casa de los Famosos', versão mexicana do reality. E, ao notar que a mão do artista estava na parte de trás do seu corpo, Dania se mostrou desconfortável e as tirou do local. Em outro momento, Guimê foi flagrado com as mãos nas nádegas da intercambista, que voltou a afastá-lo.

Já Cara de Sapato, em diversos momentos da festa, tentou beijar Dania. E, em determinado ponto, no Quarto Fundo do Mar, o lutador segurou a mexicana e forçou um beijo. Posteriormente, o atleta e a mexicana ficaram próximos debaixo do edredom. Dania não pareceu feliz com a situação, dizendo “não” para o participante, e tentando escapar da situação.