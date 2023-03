Dania Mendez diz que sentiu pena de contar sobre importunação sexual de MC Guimê: 'me lembrava'

Após as expulsões de MC Guimê e de Cara de Sapato no BBB 23, por suspeita de importunação sexual contra Dania Mendez, a mexicana foi novamente chamada para o confessionário, na madrugada desta sexta-feira (17). Na ocasião, a participante especial conversou com a produção do "La Casa de Los Famosos" e admitiu que se lembra das atitudes do funkeiro, mas que não contou mais cedo por pena.

Inicialmente, quando foi convocada para o cômodo reservado, na quinta-feira (16), a influenciadora disse que não se recordava de ser tocada pelo cantor. No entanto, após a saída dos dois brothers, ela se corrigiu.

Me lembrava um pouco da situação. Mas não quis comentar porque fiquei com pena, com muita pena de ocasionar um problema dele lá fora, do Guimê com sua família, sua esposa. Me deu muita pena", explicou a integrante da versão no México do reality show.

Na conversa, Dania questionou se foi possível observar com clareza os toques de MC Guimê nela. Em resposta, a representante da "La Casa de Los Famosos" diz: "é evidente que ele abaixou a mão várias vezes e quando você percebe, tira a mão dele de você”.

A mexicana também perguntou sobre as ações de Sapato, mas a profissional diz que ela poderá avaliar as imagens por si mesma, quando sair do programa.

“Entre a bebedeira, lembro que ia dormir e ele [Sapato] foi até minha cama, não?! Lembro que ele tentava me beijar e que eu disse que não, como ‘não Sapatito, não’. Mas é que não lembro muito. Mas ok, entendo a decisão dos produtores e a respeito”, detalhou.

Por fim, a produtora do "La Casa de Los Famosos" reforçou para Dania que os acontecimentos não eram culpa dela. A influenciadora disse está se sentindo desconfortável com toda a situação.

"Me sinto mal porque tu me conhece, sabe que eu sou coração e essas duas pessoas para mim... Me receberam muito bem, tem uma energia muito bonita e eram muito queridos aqui. Sapatito em especial foi uma pessoa muito boa comigo, independente do beijo que roubou", disse.

Me sinto mal por eles, porque como eu, eles têm sonhos e vieram aqui para ter a melhor exposição. Me sinto um pouco mal por eles, porque sei que são boas pessoas. Entendo que aqui eles protegem as mulheres e eu valorizo e agradeço muito isso. Espero com fé em Deus que estejam bem", finalizou.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu inquérito para investigar crime de importunação sexual contra a mexicana.

ASSÉDIOS EM FESTA DO BBB 23

Durante a festa que celebrava sua liderança, MC Guimê foi flagrado passando a mão em partes do corpo de Dania Mendez, participante intercambista do programa, o que deixou a mexicana visivelmente incomodada.

As câmeras do programa capturam alguns desses momentos e, de pronto, a atitude do funkeiro começou a viralizar nas redes sociais.

Nas imagens, o brother conversa com Cara de Sapato, Domitila, Amanda e a integrante do elenco do "La Casa de los Famosos". E, ao notar que a mão do artista estava na parte de trás do seu corpo, Dania se mostrou desconfortável e as tirou do local. Em outro momento, Guimê foi flagrado com as mãos nas nádegas da intercambista, que voltou a afastá-lo.

Veja cena

Ainda na madrugada, a esposa de Guimê, Lexa, que acompanhava a festa, confessou que não estava se sentindo bem e que estava insatisfeita com Guimê. Ela também fez questão de ressaltar o quanto estava se dedicando à participação do marido no BBB e, em seguida, retirou a hashtag 'TeamGuimê' do nome de usuário no Twitter.

"Sei a mulher incrível que eu sou, ajudando o tempo todo, erguendo, falando bem, me envolvendo em tretas que não são minhas… quem me acompanha sabe que eu me dediquei 101% por tudo, para vê-lo brilhar… não durmo direito, parei a minha vida pra ver o Guimê acontecer", escreveu a funkeira.