Guimê traiu Lexa no BBB 23? Internautas apontam suposto assédio do cantor a Dania Mendez

Durante a própria Festa do Líder no BBB 23, na madrugada desta quinta-feira (16), MC Guimê foi flagrado acariciando Dania Mendez, deixando a mexicana incomodada. O cantor é casado com a também funkeira Lexa e está sendo criticado nas redes sociais pela atitude.

As câmeras do programa capturam alguns desses momentos. Nas imagens, o brother conversa com Cara de Sapato, Domitila, Amanda e a integrante do elenco do "La Casa de los Fomosos", versão mexicana da atração. Ao notar que a mão do artista estava acariciando a parte de trás do seu corpo, Dania se mostrou desconfortável e tirou elas do local.

Em outro episódio, as câmeras do programa também flagraram o cantor com as mãos no bumbum da intercambista, que voltou a afastá-lo.

Dania Mendez ingressou no BBB nessa quarta-feira (15), após ser selecionada para participar do intercâmbio entre o programa e a versão mexicana da atração. Enquanto isso, a oitava eliminada do reality show, Key Alves, foi enviada para o "La Casa de los Famosos".

Web aponta traição e assédio

Nas redes sociais, o nome de Lexa está entre os assuntos mais comentados. Alguns usuários classificaram as atitudes de Guimê como "assédio" e infidelidade.

'Não tô bem', diz Lexa

Ainda na madrugada, a esposa do cantor, Lexa, confessou que não estava se sentindo bem. Ela acompanhava a festa. Com os acontecimentos, a artista demonstrou insatisfação e frisou que estava se dedicando totalmente ao marido, que decidiu participar do BBB.

"Sei a mulher INCRÍVEL que eu sou, ajudando o tempo todo, erguendo, falando bem, me envolvendo em tretas que não são minhas… quem me acompanha sabe que eu me dediquei 101% por tudo, para vê-lo brilhar… não durmo direito, parei a minha vida pra ver o Guimê acontecer", começou.

Em seguida, a funkeira se despediu dos seguidores e desabafou que não estava feliz com os rumos da noite. Ela também retirou a hashtag "TeamGuimê" do nome de usuário no Twitter.

Eu não tô bem.. Preciso de um tempo pra mim. Até logo… não sei quando voltarei por aqui", confessou.

Lexa e Guimê estão juntos há cerca de sete anos. Em outubro do ano passado, eles chegaram a anunciar o fim do casamento, mas reataram a relação cerca de dois meses depois.