Quem é Arturo Carmona, ator mexicano que vive romance com Dania Mendez em La Casa de Los Famosos

A mexicana Dania Mendez, que entrou no BBB 23 na tarde desta quarta-feira (15) para uma participação especial, está movimentando a casa mais vigiada do país. Internautas já especulam uma possível formação de casal entre a modelo e Cara de Sapato.

Dania, no entanto, já confessou aos brothers que vive um affair com o ator Arturo Carmona, de 46 anos, que também é integrante do elenco do reality "La Casa de los Famosos".

Arturo é conhecido por ter interpretado papeis em novelas como 'Cuidado com o Anjo', 'Triunfo de Amor' e 'Os Ricos Também Choram'.

Affair de Dania e Arturo

Ainda no início de "La Casa de los Famosos", o artista havia se aproximado de outra participante, a Aylín Mujica, que acabou eliminada. Após a eliminação dela, Dania e Arturo estreitaram a relação e formaram o primeiro casal da temporada.

Aos confinados, Arturo já confessou que está apaixonado por Dania e que ela "ganhou seu coração". Ele também dá indícios de que quer ter um futuro com a modelo, pois tem vontade de ajudá-la a "realizar todos os seus sonhos", além de "ter três filhos" com ela.

A influenciadora também já demonstrou interesse pelo artista, apesar de ter dito que "precisava de espaço para estar sozinha, meditar e pensar sobre tudo". Um fator que incomoda Dania, no entanto, é a diferença de idade entre os dois, já que ela tem 31 anos e, ele, 46.

Os atritos fizeram Dania e Arturo terminarem o relacionamento no reality, mas o casal reatou na semana passada, quando o ator foi líder e a convidou para um jantar.

QUEM É DANIA MENDEZ

Com mais de três milhões de seguidores no Instagram, a mexicana Dania Mendez era o nome mais cotado para entrar no BBB 23. Modelo e influenciadora digital, Dania é mais conhecida pela participação em outro reality, o Acapulco Shore, da MTV, no qual foi protagonista de alguns dos maiores e mais intensos barracos do programa.