Bianca Andrade elogia Larissa ao ser citada pela sister no Mais Você: ‘menina do bem’

Em entrevista na manhã desta quarta-feira (15), no “Mais Você”, a nona eliminada do BBB 23, Larissa Santos, falou sobre o elogio que recebeu de Bianca Andrade nas redes sociais. Bianca é ex de Fred Desimpedidos, com quem Larissa viveu um romance no reality show. Os dois têm um filho juntos, Cris.

“Achei superlegal o elogio, já acompanhava ela nas redes sociais, uso as maquiagens dela mesmo, tomara que ela mande maquiagem lá para casa, inclusive”, brincou a professora de Educação Física.

Na tarde de hoje, Bianca repostou o vídeo da entrevista de Larissa em seu Twitter e mais uma vez elogiou a sister. “Ela já usava a base no programa, é claro que mando! Lari é uma menina do bem e vai ter um pós ótimo! Aproveita, Lari”, escreveu a influenciadora e empresária.

“Uma publi dessa na Ana Maria, patroa. Tá podendo”, escreveu um seguidor de Bianca, que respondeu: “Meu lado boss gritou aqui dentro”.

“Ela foi muito fofinha. Não vou mentir”, disse outro fã de Bianca. “Ela foi”, disse ainda a influenciadora.

Criticou

Na madrugada de hoje, ao participar do Bate-Papo BBB, logo após sua eliminação, Larissa viu as cenas que Key Alves demonstra ter ciúmes da professora de edução física com Gustavo.

A sister ficou perplexa com o que viu, principalmente quando a Key e Fred Nicácio a chamam de “cachorra”.