Larissa comenta sobre ciúmes de Key Alves no BBB 23: ‘loucura’

Nona eliminada do BBB 23, Larissa participou do Bate-Papo BBB, na madrugada desta quarta-feira (15), pós-eliminação, e viu as cenas em que Key Alves demonstra ter ciúmes da professora de educação física com Gustavo.

A sister ficou perplexa com o que viu, principalmente quando Key e Fred Nicácio a chamam de “cachorra”.

“Nossa... Que loucura. Encostei na mão. Jamais, jamais. Eu até vi alguns olhares dela quando a Bruna falava com ele. Eu falei para a Bruna. E Bruna: 'Não, Larissa, o Cristian falou que ela morria de ciúme de ti'. Eu falei: 'Meu? Mas não tem como'. Aí eu comecei a tomar mais cuidado”, disse Larissa na conversa.

“E você já estava com outra pessoa também”, comentou Vivian Amorim, uma das apresentadoras do Bate-Papo.

“E mesmo que eu não estivesse. Ele com ela, eu jamais ia fazer isso, me jogar. Nunca, nunca. Enfim, é isso. Eu já imaginei que pudesse ter algum momento que ela teve ciúme porque a Bruna tinha falado que o Cristian falou isso. Mas chamar de 'cachorra' é doideira. Pesado”, acrescentou Larissa.

A professora de educação física ainda revelou que desde que entrou no reality show, sua personalidade não bateu com a de Key. “Depois, por causa do Fred, que gostava do Cowboy, tentei aproximação com ela, mas fiquei sabendo que ela ainda falava as coisas, revirava o olho quando eu passava, e aí fiquei 'pô, não tenho que ir atrás’”.