Novo visual de Paula surpreende Larissa fora do BBB 23; veja antes e depois da participante

A ex-BBB Larissa teve uma surpresa enquanto tomava café da manhã com Ana Maria Braga nesta quarta-feira (15). Após receber elogios de Bianca Andrade, ex-mulher de Fred Bruno, a apresentadora mostrou uma foto da Paula Freitas transformada.

Apesar das duas terem vivido a experiência do confinamento na casa do Big Brother Brasil 23, Larissa não reconheceu a sister. Paula fez preenchimento labial, harmonização facial, colocou botox, mudou as sobrancelhas e o cabelo.

Ao saber que aquela era Paula, Larissa escondeu o rosto e riu. Brincando, declarou: "Meu Deus! Que esse rica vírus me pique também".

Eliminação de Larissa

Larissa foi a nona eliminada do BBB 23 na noite de terça-feira (14). A sister deixou o reality com 66,75% dos votos, após disputar a preferência do público com Domitila Barros, Cezar Black e Ricardo.

O resultado foi anunciado no programa ao vivo desta terça pelo apresentador Tadeu Schmidt. Alface recebeu 29,22% dos votos no Paredão.

Já Domitila e Cezar Black ficaram com, respectivamente, 3,27% e 0,76% dos votos. Ao todo, foram 110.472.736 votos.