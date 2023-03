Fred acha que Dania Mendez não é mexicana devido à tatuagem: 'nunca vi hífen em espanhol'

A entrada da mexicana Dania Mendez na casa do BBB 23 na tarde desta quarta-feira (15) deixou alguns brothers bastante confusos. Fred chegou a questionar se a modelo realmente era do México por conta de um detalhe de uma tatuagem de Dania.

Em conversa com Marvvila, o influenciador digital comentou que a frase "Permita-se ser", tatuada na pele da estrangeira, poderia indicar que ela, na verdade, é uma atriz. "Posso estar errado, mas eu nunca vi hífen em espanhol", argumentou Fred.

Marvvila ainda contribuiu com a teoria do amigo. "Pode ser uma atriz que gosta muito do México, né? Uma brasileira que gosta muito do México e vai muito pra lá, tem domínio [do idioma]", disse.

Fred faz negação com a cabeça e insiste que Dani não é mexicana. "Não tem como, mano, porque tipo, eu já fui lá, tá ligado?", afirmou.

"Acho que ela deve ser brasileira e tem a família mexicana", insistiu a cantora. "Porque ela tem traços [de mexicana]", e Fred concorda.

Dania comenta sobre tatuagem

A própria Dania Mendez comentou sobre a tatuagem. Questionada por Amanda sobre a frase, a modelo disse que ela significa "empoderada e forte". Mendez ainda recebeu a ajuda de Domitila Barros para traduzir o que estava escrito. (Assista ao vídeo abaixo)

Internautas repercutem teoria

No Twitter, a teoria dos brothers gerou repercussão e dividiu opiniões. Internautas criticaram o comentário de Fred, já outros o defenderam, achando "normal" a desconfiança dentro do reality.

"Fred viu o limite da vergonha e decidiu ultrapassar. Como é possível? Decidiu questionar o espanhol de uma pessoa mexicana. Que pessoa ERRADA", argumentou uma usuária da rede social. "Fred é o dono da razão né, incrível como ele tem certeza de tudo", colaborou outra.

"Já teve ator brasileiro se passando por marroquino, é normal, até eu desconfiaria também, inclusive esse ator na época até ficou com a Emily García dentro do BBB", defendeu um telespectador.

Fãs do programa ainda comentaram que não só Fred e Marvvila que desconfiaram da nacionalidade de Dania Mendez, como também outros participantes. "Não foi só eles. Quanta parcialidade!", escreveu.