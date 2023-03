Key Alves vai para o BBB do México? Entenda

O diretor de TV José Bonifácio Brasil de Oliveira, o Boninho, publicou uma foto do passaporte da ex-participante do Big Brother Brasil (BBB23), Key Alves, carimbado com uma viagem para o México.

Já se especulava que a atleta faria um intercambio com a versão mexicana do programa, o La Casa de los Famosos. Um participante do outro país também deverá entrar na casa brasileira.

Key Alves foi a oitava eliminada do BBB 23 na noite da terça-feira (7). A sister deixou o reality com 56,76% dos votos, após disputar a preferência do público com Sarah Aline e Domitila Barros.