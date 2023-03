Quem ganhou a Prova do Anjo? Veja como foi a dinâmica deste sábado (11) no BBB 23

A Prova do Anjo do Big Brother Brasil 23 foi realizada, neste sábado (11), com a participação dos brothers, exceto o líder MC Guimê, Cara de Sapato e Amanda (por conta de uma consequência da última Prova do Líder).

A disputa aconteceu em duplas, que tinham que montar quebra-cabeça do Desafio 21 dias da Oral-B.

Um dos brothers vai ser o puxador e o outro o montador. Eles precisam montar um quebra-cabeça e apertar o botão. Vence a dupla que montar corretamente no menor tempo. Se montar errado, a dupla estará automaticamente eliminada.

Confira as duplas que foram sorteadas pelas cores e a ordem em que farão a prova:

Ricardo e Marvvila - azul escuro

Bruna Griphao e Fred - verde

Larissa e Cezar - roxo

Sarah Aline e Gabriel Santana - branco

Aline Wirley e Domitila Barros - azul claro

ESTRATÉGIAS

Alface e Marvila foi a primeira dupla a participar da prova. Eles optaram pela cantora levar todas as peças e só em seguida Alface montar o quebra-cabeças. O tempo deles ficou em 216 segundos.

Fred e Bruna Griphao optaram por outra estratégia. A atriz foi montadora e Fred o puxador. A dupla teve problemas quando peças caíram por trás da área de montagem e a atriz acabou machucando o nariz. Eles finalizaram a prova em 209 segundos.

QUEM ESTÁ NO CASTIGO DO MONSTRO?

O anjo é responsável por colocar dois brothers no castigo do monstro.