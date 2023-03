Como vai ser a dinâmica da 8ª semana do BBB 23? Veja detalhes

O Big Brother Brasil 23 já passou de cinquenta dias e a dinâmica da oitava semana promete manter os ânimos da casa agitados. O cronograma inclui Paredão Quadruplo, com votação em grupos e contragolpe especial, conforme divulgado pelo apresentador Tadeu Schmidt nesta quinta-feira (9).

A Prova do Líder de resistência é disputada na noite desta quinta. Fred e Domitila, que participaram do Quarto Branco, não podem participar. Cezar Black foi vetado da prova pelo então líder, Fred.

Na sexta-feira (10), os brothers devem apostar estalecas para o 'Poder Curinga'. Quem arrematar deverá escolher quais dos indicados pela casa ao Paredão, em uma votação em grupos, terá direito a um contragolpe.

Já no sábado (11) os participantes disputam a tradicional Prova do Anjo. Quem ganhar deve imunizar um participante antes da formação do Paredão.

Paredão quadruplo

Após perder a disputa do Quarto Branco, Domitila já está confirmada no Paredão. O líder também poderá indicar um oponente sem direito a Prova Bate-Volta.

Fred, ganhador da disputa do Quarto Branco, está imune à berlinda, assim como o líder e o escolhido pelo Anjo.

Na votação pela casa, os participantes serão divididos em dois grupos de seis pessoas. Os membros de um grupo só poderão votar nos membros do outro.

O mais votado por cada grupo será emparedado. O dono do Poder Curinga deve determinar qual dos dois terá direito a um contragolpe.

Haverá prova Bate-Volta entre os dois indicados pela casa e o escolhido no contragolpe. Quem ganhar se livra da berlinda.

Cronograma

Quinta-feira (9): Prova do Líder

Prova do Líder Sexta-feira (10): Poder Curinga

Poder Curinga Sábado (11): Prova do Anjo

Prova do Anjo Domingo (12): Formação do Paredão

Formação do Paredão Terça-feira (13): Eliminação

