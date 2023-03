Quarto Branco: saiba quem perdeu disputa e está no Paredão do BBB 23

Após resistir por cerca de 18h no Quarto Branco do BBB 23, Domitila Barros dormiu e deixou a logo da patrocinadora do programa cair no chão, sendo eliminada da dinâmica de resistência e automaticamente enviada para o Paredão, sem direito a prova Bate-Volta.

A sister disputava a prova de resistência com Fred, mas ao deixar a placa cair a atitude foi considerada pela produção do reality como desistência. Como punição, ela ainda deve permanecer sozinha no cômodo até a noite desta quinta-feira (9). Enquanto isso, o brother pode retornar à casa.

Por vencer a disputa, o jornalista também conquistou imunidade e um carro zero quilômetro.

