Viih Tube revela que demorou um ano para entender abuso sexual sofrido na adolescência

A ex-BBB e influenciadora digital Viih Tube participou do podcast PodSempre, que vai ao ar nesta quarta-feira (8), e falou sobre o abuso sexual que viveu na adolescência. Ela contou que demorou um ano para entender a violência, pois se culpava pelo ocorrido.

Ela só percebeu que não estava errada quando contou o episódio para sua mãe, que quis denunciar, mas Viih não estava pronta para reviver o trauma.

“Eu percebi que não estava errada, pois quando contei para minha mãe, a reação dela foi de afirmar que eu estava certa. Mas mãe falando, a gente acha que é o lado leoa, o lado que quer defender. Então, mesmo minha mãe falando tudo isso, não foi suficiente para que eu achasse que não estava errada", disse.

Viih Tube Influencer "O que foi suficiente, além da terapia, foi um outro namorado que eu tive que quando eu contei a história para ele começou abrir a minha cabeça trazendo se a situação fosse com ele e eu achava que ele reagiria”.

Apesar de não ter denunciado, a ex-BB reforça que é preciso, sim, procurar a polícia. “Naquele momento, eu não tive essa força e quando eu quis ter achava que estava tarde. E não tem tarde. Nunca vai ser tarde. Você pode denunciar a hora que você quiser”.

Gravidez de Viih Tube

Viih Tube, que está gravida da 1ª filha, Lua, fruto do relacionamento com o também ex-BBB Eliezer, ainda contou no podcast que o principal motivo de ter participado do BBB 21 foi voltar a ser ela mesma, após vários cancelamentos que sofreu na internet.

“Eu perdi minha essência. Eu amava gravar, mas eu não tinha coragem de falar as coisas que eu realmente queria. E ao participar do programa o meu objetivo não era ganhar o valor, até porque eu tinha uma condição financeira ótima, mas, claro, eu queria jogar e queria ir até o final. Mas o meu maior motivo foi pessoal. Saí da casa liberta e agora não tinha mais o que esconder, viram todas as minhas versões”, conclui.