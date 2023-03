Archie e Lilibet, filhos de Harry e Meghan, ganham títulos reais

Os filhos do príncipe Harry e Meghan Markle ganharam títulos reais devido à coroação do rei Charles III. Archie, de 3 anos, e Lilibet, 1, passarão a ser reconhecidos como príncipe e princesa. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (8) pelo porta-voz do casal que deixou a família real em 2020.

"Posso confirmar que a princesa Lilibet Diana foi batizada na sexta-feira, 3 de março, pelo arcebispo de Los Angeles, o reverendo John Taylor", detalhou.

O Palácio de Buckingham declarou que atualizará os títulos dos filhos de Harry no site oficial da família real. No entanto, ocorrerá apenas "no momento oportuno".

Por isso, as crianças seguem com os antigos títulos, de "master" e "miss".

Batizado de Lilibet

O batizado aconteceu na última sexta em uma cerimônia na casa de Meghan e Harry em Montecito, na Califórnia. Apesar do rei Charles III, Camila, William e Kate terem sido convidados, eles não apareceram.

A revista People apontou que o evento teve cerca de 30 convidados, contando com a presença da mãe de Meghan, Doria Ragland.

Na cerimônia, a caçula do casal pôde ser batizada como princesa devido a uma proclamação do rei George V, de dezembro de 1917, em que permite o titulo real a todos os netos de Sua Majestade.

Assim, como Charles III vai ser coroado rei, os netos dele poderão ser tratados como Sua Alteza Real.