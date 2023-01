Príncipe William não quer Harry e Meghan na coroação do rei Charles; entenda

Herdeiro do trono britânico, príncipe William está fazendo de tudo para que o irmão, Harry, e a esposa, Meghan Markle, não compareçam à coroação do rei Charles III, marcada para maio deste ano. De acordo com a imprensa inglesa, o filho mais velho do monarca acredita que Harry pode usar a coração para atrair mais publicidade para os próprios projetos.

Recentemente, sobretudo nos últimos dois meses, Harry lançou um livro e um documentário detonando a própria família. Ele acusa o pai de ser ausente e o irmão de vazar informações mentirosas sobre Meghan Markle. As informações são do Metrópoles.

Se, por um lado, William faz resistência à presença do casal, por outro o rei age ao contrário. Charles tem se movimentado para fazer as pazes com o filho e a nora. Ele convocou o arcebispo de Canterbury para mediar uma conversa entre eles a fim de garantir a presença dos dois na cerimônia de coroação.

O monarca está disposto a negociar um acordo que funcione para todos os membros da família. Harry está exigindo uma posição de destaque na coroação e a garantia que ele e a mulher não perderiam os títulos reais após a cerimônia.

Legenda: Se, por um lado, William faz resistência à presença do casal, por outro o rei age ao contrário; Charles tem se movimentado para fazer as pazes com o filho e a nora Foto: Divulgação

O rei, assim, quer aceitar as exigências e costurar esse acordo porque avalia que a ausência do casal no evento seria mais prejudicial que a presença deles.

Charles III acredita que se Meghan e Harry não comparecerem ao evento, a imprensa vai ficar falando sobre eles ao invés de focar no evento histórico, algo que príncipe William discorda.

Rompimento

Em fevereiro de 2021, príncipe Harry e Meghan Markle romperam com a família britânica, dizendo à rainha Elizabeth que não seriam mais membros ativos da realeza.

O casal decidiu abrir mão das obrigações e status de realeza, e se mudou para os Estados Unidos em busca de uma vida longe dos holofotes - como classificou Harry em entrevista à apresentadora americana Oprah Winfrey.

Na mesma entrevista, Meghan afirmou que houve certo receio, por parte do Palácio de Buckingham, de que o filho, Archie, nascesse com a pele escura. Mais do que isso: o Palácio informou que o primogênito de Meghan e Harry não receberia título de príncipe, nem teria direito à segurança - mesmo com tantos assédios vindos da imprensa.

Legenda: Em entrevista, Meghan afirmou que houve certo receio, por parte do Palácio de Buckingham, de que o filho, Archie, nascesse com a pele escura Foto: Divulgação

Por mais que sua saúde mental estivesse abalada, Markle contou que nunca recebeu apoio da instituição monárquica para se tratar. Com tantos escândalos e desafios pela frente, a permanência de Harry e Meghan ao lado da coroa tornou-se inviável, conforme estudiosos da Família Real.

Charles III, porém, está disposto a acabar com os ataques do filho e estaria considerando inclusive dar uma entrevista para a BBC para esclarecer algumas acusações de Harry e Meghan.