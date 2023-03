Harry e Meghan são convidados por Rei Charles III a desocupar casa no Reino Unido, diz jornal

Em meio aos desentendimentos com a família real britânica, o príncipe Harry e Meghan Markle foram convidados a desocupar Frogmore Cottage, residência utilizada durante viagens ao Reino Unido. O pedido partiu do rei Charles III, segundo informação confirmada por porta-voz do casal, nesta quarta-feira (1º).

O tabloide britânico "Sun" detalhou que a residência, localizada dentro do terreno do Castelo de Windsor, foi oferecida ao irmão do rei, o príncipe Andrew.

De acordo com a CNN Brasil, a decisão foi tomada após as polêmicas envolvendo a participação de Harry na produção do livro "Spare", do documentário da Netflix e de entrevistas na TV.

“Podemos confirmar que o duque e a duquesa de Sussex foram convidados a desocupar sua residência em Frogmore Cottage”, declarou um porta-voz de Harry e Meghan. O Palácio de Buckingham não comentou o relatório.

Frogmore Cottage

O casal Harry e Meghan se mudou para Frogmore Cottage após o casamento em 2018. Realizaram uma reforma no local com o dinheiro dos contribuintes, mas devolveram o valor de 2,4 milhões de libras (R$ 14,9 milhões).

Apesar de devolverem o valor, a dupla chegou a ficar hospedada em Frogmore durante visitas ao Reino Unido, como na comemoração do Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth, em 2022.

As relações entre o casal e o restante da família ficaram ainda mais tensas desde então, após duras críticas à realeza e seus assessores em seu livro “Spare”, que quebrou recordes de vendas.

Apesar da decisão do rei Charles III em entregar a casa ao irmão, o príncipe Andrew informou ao "Sun" que deseja permanecer na atual residência.