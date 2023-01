Família Real dispensa Harry da coroação do rei Charles III devido a brigas com William

A coroação do rei Charles III, preparada para maio deste ano, não deve contar com a participação do príncipe Harry devido às brigas com a Família Real, conforme publicação do Sunday Times neste sábado (8). Revelações feitas na nova biografia de Harry, Spare, podem ter desagradado à família.

Harry chamou o irmão, o príncipe William, de "arqui-inimigo" e acusou o pai de se preocupar que as suas exposições com a esposa, Meghan Markle, ofusquem o reinado. As informações são da Revista Quem.

A família real não se manifestou sobre a exclusão do príncipe na cerimônia de coroação. No entanto, uma fonte próxima da realeza confirmou que Harry não deve participar, como reveleu o Sunday Times.

"O príncipe Harry foi excluído do roteiro da coroação, e não terá nenhum papel oficial no serviço se ele comparecer. Quebrando a tradição, Charles vai encerrar a cerimônia com os duques reais ajoelhados e prestando homenagem ao monarca. Apenas William desempenhará esse papel. Do jeito que as coisas estão, não haverá papel para Harry no serviço", revelou a fonte ao jornal.

William está ansioso e triste com a situação, conforme um amigo dele que teria repassado os bastidores da preparação.

"[William] não vai retaliar, ele nunca faria, porque ele é digno e incrivelmente leal. É cruel, covarde e muito triste para ele continuar levando pancadas. Ele está calado para o bem da família e do país", contou o amigo.

Como fica Harry

Harry não deu nenhuma fala objetiva sobre a participação na coroação do pai. Ele, que é Duque de Sussex, disse que deixará o Palácio de Buckingham resolver isso em entrevista para a ITV.

“Muita coisa pode acontecer entre agora e depois. Mas a porta está sempre aberta. A bola está na quadra deles. Há muito a ser discutido e eu realmente espero que eles estejam dispostos a sentar e conversar sobre isso", refletiu.

Legenda: Familia Real enfrenta uma série de polêmicas mesmo antes da morte da Rainha Foto: Shutterstock

Essa entrevista deve ser veiculada neste domingo (8), que antecede à publicação da autobiografia de Harry, Spare. Ele respondeu que os críticos não entendem os motivos para expor as situações.

“Não sei como ficar em silêncio vai melhorar as coisas”, concluiu.