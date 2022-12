Príncipe William e Kate Middleton homenageiam Pelé

O príncipe William e a princesa Kate Midleton, da Inglaterra, prestaram homenagem ao ex-jogador Pelé, morto nessa quinta-feira (29) aos 82 anos.

O perfil oficial do príncipe e da princesa de Wales no Twitter compartilhou uma homenagem feita pela seleção de futebol inglesa.

A imagem mostra o estádio de Wembley iluminado com as cores verde e amarelo, do Brasil. "Prestando tributo à um verdadeiro ícone do futebol. Descanse em paz, Pelé", diz a legenda.

No perfil, William e Kate compartilham mensagens de institucionais e momentos da família real. A morte de Pelé abalou o mundo esportivo e repercutiu internacionalmente.

Além de Wembley, Pelé foi homenageado em diversos estádios ao redor do globo, como o Vélodrome, na França; no José Alvalade, em Lisboa e no Cívitas Metropolitano, na Espanha.

O Adeus ao Rei do Futebol foi capa dos principais jornais pelo mundo, como L'Equipe, Olé, The Guardian, Marca e Financial Times.

Considerado o maior jogador de futebol de todos os tempos, Pelé faleceu por falência múltipla de órgãos, decorrente do avanço de um câncer de cólon.