O adeus de Pelé nas capas de jornais pelo mundo; confira

Pelé amou o Brasil com a bola nos pés e foi reverenciado como verdadeiro Rei do Futebol. Após sua morte, não seria diferente. Edson Arantes do Nascimento, morto na tarde deste 29 de dezembro, é homenageado nas capas de grandes jornais pelo mundo nesta sexta-feira (30). L'Equipe, Olé, The Guardian, Marca, Financial Times e outros lamentam a ida do ex-jogador e lembram a importância dele para o esporte. Confira abaixo.

ARGENTINA

Legenda: "Tristeza não tem fim", disse o Olé, da Argentina. Foto: Reproduçao

BRASIL

Legenda: Capa do Diário do Nordeste (CE). Foto: Reprodução

Legenda: Extra traz Pelé com a coroa de rei. Foto: Reprodução

Legenda: "O silêncio de todas as torcidas", traz O Popular (GO). Foto: Reprodução

Legenda: "Obrigado", diz o Correio do Povo, de Porto Alegre (RS). Foto: Reprodução

Legenda: Capa do Jornal Meia Hora (RJ). Foto: Reprodução

ESPANHA

Legenda: A capa do AS traz os pés de Pelé e diz: 'O Rei'. Foto: Reprodução

Legenda: "Nunca antes quatro letras foram tão grandes", diz o Marca, da Espanha, sobre Pelé. Foto: Reprodução

Legenda: Capa do Sphera Sports, da Espanha. Foto: Reprodução

Legenda: "Morre Pelé, chora a bola", ressalta o espanhol El Periódico. Foto: Reprodução

FRANÇA

Legenda: "Pelé, ele foi um Rei", diz o L'Equipe, da França. Foto: Reprodução

HOLANDA

Legenda: AD Sportwereld homenageia Pelé na capa. Foto: Reprodução

INGLATERRA

Legenda: "O Rei do Futebol", capa do The Sun, da Inglaterra. Foto: Reprodução

Legenda: A capa do The Guardian traz: "Um jogador que presenteou suas habilidades para todo o mundo" Foto: Reprodução

Legenda: Financial Times, especializado em negócios, traz Pelé na capa. Foto: Reprodução

Legenda: "Vida longa ao Rei", destaca o Daily Herald, da Inglaterra. Foto: Reprodução

PARAGUAI

Legenda: A capa do El Independiente, do Paraguai, ressalta: "Morreu o único Rei". Foto: Reprodução

PORTUGAL

Legenda: O Jogo, de Portugal, diz: 'Fuga para a eternidade'. Foto: Reprodução

SENEGAL

Legenda: Capa do Jornal Record, de Senegal. Foto: Reprodução

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte