Pelé é homenageado em estádios ao redor do mundo; veja imagens

Estádios ao redor do mundo têm prestado homenagens a Pelé, que morreu na última quinta-feira (29), vítima de um câncer de cólon. Além da Vila Belmiro, estádio onde Pelé brilhou durante sua passagem pelo Santos, outros palcos do futebol mundial reverenciaram aquele que é considerado o “Rei” do futebol e o melhor jogador de todos os tempos.

A Vila Belmiro, localizada em Santos (SP), é a casa do Santos Futebol Clube, que tem Pelé como seu maior ídolo. Na noite da última quinta-feira (29), após a confirmação da morte de Pelé, as luzes do estádio foram apagadas. Permaneceu aceso apenas o telão da Vila Belmiro, apresentando uma coroa e o nome “Edson Arantes do Nascimento”.

A única fonte de luz da Vila Belmiro nesse momento é o do telão com a coroa de Pelé.pic.twitter.com/k1e0fOVovr — FutebolNews (@realfutebolnews) December 30, 2022

Neste momento de luto nacional, o Corinthians deixou a rivalidade de lado e prestou homenagens a Pelé. Na noite da última quinta-feira, um telão do lado externo da Neo Química Arena, estádio do Corinthians, exibiu três estrelas, referentes aos três títulos da Copa do Mundo conquistados por Pelé, e uma foto do “Rei”.

Hoje, a Neo Química Arena reverencia o Rei Pelé 🖤 ♾️



📹 JP Drone pic.twitter.com/9Tf3kum4de — Corinthians (@Corinthians) December 30, 2022

O principal palco do futebol brasileiro também fez questão de prestar homenagens ao eterno camisa 10 da Seleção Brasileira. O Estádio Jornalista Mário Filho, mais conhecido como Maracanã, localizado no Rio de Janeiro (RJ), ficou apagado na noite da última quinta-feira (29), apenas com luzes douradas acesas, representando a coroa do “Rei”.

A luz que Pelé trouxe ao futebol jamais se apagará. #PeléEterno 👑 pic.twitter.com/9YkQLhWNdJ — Maracanã (@maracana) December 30, 2022

O principal estádio do estado onde Pelé nasceu também homenageou o craque brasileiro. O Mineirão, localizado em Belo Horizonte (MG), apagou as suas luzes na noite da última quinta-feira (29) e acendeu refletores nas cores verde e amarela, representando a Seleção Brasileira, pela qual Pelé tornou-se conhecido em todo o mundo.

Hoje as luzes do nosso Gigante se acenderam de verde e amarelo em homenagem póstuma ao rei Pelé! 💚💛#luto pic.twitter.com/fm07Zs4Aqa — Estádio Mineirão (@Mineirao) December 29, 2022

As homenagens em estádios não se restringem ao território brasileiro. Os arcos de Wembley, um dos principais estádios da Europa, localizado na Inglaterra, foram iluminados nas cores verde e amarela. Além disso, um telão do lado externo do estádio exibiu o nome Pelé, os anos de nascimento e falecimento do “Rei” e uma foto dele com Bobby Moore.

Paying tribute to a true football icon.



Rest in peace, Pelé 💛💚 pic.twitter.com/iw1p164Jo8 — England (@England) December 29, 2022

Antes da partida entre Olympique de Marselha e Toulouse, válida pelo Campeonato Francês, Pelé foi homenageado no Estádio Vélodrome. Antes da bola rolar, os jogadores das duas equipes ficaram enfileirados no gramado enquanto uma mensagem de gratidão a Pelé foi exibida nos telões. Torcedores e jogadores se emocionaram.

Pelé é homenageado na França e Jogador Payet se emociona! pic.twitter.com/4ZhyYHct4h — QUANDO TEREMOS UM TIME NOVAMENTE? (@Santysta_2018) December 29, 2022

Pelé também foi homenageado na partida entre Sporting e Paços Ferreira, válida pelo Campeonato Português. Torcedores e jogadores dos dois times tiveram um minuto de aplausos ao “Rei” antes da bola rolar para o duelo entre as duas equipes portuguesas. O fato aconteceu no Estádio José Alvalade, em Lisboa, Portugal.

Um minuto de aplausos e homenagens ao Rei Pelé no José Alvalade, estádio do Sporting.



Rei 👑 pic.twitter.com/ZkwHaZ3XnX — Mateus Pinheiro (@teuscbpinheiro) December 29, 2022

O mesmo fato aconteceu no Estádio Cívitas Metropolitano, em Madrid, Espanha. Antes da bola rolar para o duelo entre Atlético de Madrid e Elche, uma mensagem de homenagem a Pelé foi exibida nos telões do estádio. Torcedores e jogadores das duas equipes prestaram um minuto de silêncio em respeito e homenagem ao “Rei”.

#Deportes ¡Sentida despedida a Pelé!



Minuto de silencio en el estadio del Atlético de Madrid para despedir al rey del fútbol.pic.twitter.com/21W8POsWMK — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) December 29, 2022

Homenagens a Pelé devem continuar acontecendo em diversas partidas realizadas ao redor do mundo.