Marcelo Paz, CEO do Fortaleza, participa do programa Jogada 1º Tempo desta sexta-feira (27). O dirigente do Tricolor do Pici conversará ao vivo com Denise Santiago, Alexandre Mota e Brenno Rebouças, sobre a preparação do Leão para os próximos desafios. O programa tem início às 11h30, com transmissão na rádio Verdinha, na TV Diário e no YouTube do Jogada.

ACOMPANHE AO VIVO