Ceará x Brusque: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Em busca de colar no primeiro pelotão da segundona, o Ceará enfrenta o Brusque, às 19h, desta sexta-feira (27), pela 29ª rodada da competição. Em diferentes situações na Série B, as duas equipes vêm embaladas por vitórias e o duelo da noite marca apenas o quinto encontro entre elas. O confronto acontece na Arena Castelão, na capital cearense.

O time de Léo Condé chega com a confiança em alta depois de vencer o Vila Nova, por 4 a 0, dentro de casa. A equipe teve quatro dias de treinamentos até o confronto contra o time catarinense. Antes do início da rodada, o Ceará está a quatro pontos do primeiro time no G-4, que é o Mirassol, que tem 46. Na sétima posição, o Vovô poderia ganhar duas colocações em caso de vitória sobre o Brusque.

Na última rodada, o Brusque bateu o Amazonas, por 1 a 0, em Santa Catarina e, com isso, ficou a um ponto de sair da zona de rebaixamento. O time quadricolor abre o Z-4 com 29 pontos somados, colado com o Paysandu, que ocupa a 16ª colocação da competição. Em 28 partidas até aqui, a equipe comandada por Marcelo Cabo soma 6 vitórias, 11 empates e 11 derrotas.

ONDE ASSISTIR

O confronto terá transmissão do Premiere, SporTV e Amazon Prime, além da rádio Verdinha FM 92.5 e do YouTube do Jogada. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

BAIXAS E DÚVIDA NO VOZÃO

Sem poder contar com Richard, por pelo menos seis meses, Bruno Ferreira é quem deve assumir a meta do Ceará até o final da temporada. Para a posição, o Ceará agiu rápido e anunciou Luiz Daniel que chega para compor elenco. O novo arqueiro, de 31 anos, estava no Floresta e já trabalhou com Léo Condé no Sampaio Corrêa.

Para além do problema na meta, o Ceará tem dúvida no meio-campo, com Lucas Mugni, que saiu de campo aos 32 minutos do primeiro tempo contra o Vila Nova. O argentino sentiu desconforto na coxa esquerda e, por isso, é dúvida e possível ausência para o jogo de hoje. Quem assumiu a vaga do camisa 10 foi Jorge Recalde, substituição comum que Condé faz durante as partidas.

No último jogo, o técnico alvinegro promoveu a entrada de Ramon Menezes no lugar de Matheus Felipe, entre os titulares. A troca deve permanecer já que a defesa não foi vazada, um problema recorrente no Ceará na competição, a falta de equilíbrio.

Legenda: Cotado para substituir Lucas Mugni, Recalde marcou chegou ao seu quinto gol pelo Ceará ao marcar contra o Vila Nova Foto: Davi Rocha/SVM

VOVÔ MANDANTE

O confronto diante do time catarinense marca o 14º jogo do Vovô como mandante na Série B. Depois disso, o Ceará terá ainda mais quatro jogos decisivos sob seus domínios. Depois do Brusque, o Ceará encara ainda Ponte Preta, Paysandu, Avaí e América Mineiro.

Dentro de casa na segundona, o Vozão somou 30 pontos de 42 disputados até aqui. Depois de golear o Vila por 4 a 0, o time alvinegro chegou aos 71,4% de aproveitamento, e pulou de oitavo para terceiro melhor mandante na segunda divisão.

Em 13 partidas na Arena Castelão e uma no PV, o Ceará soma 9 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, com 27 gols marcados e 13 gols sofridos. Nas três últimas oportunidades, com o apoio do seu torcedor, o vovô venceu Novorizontino, Operário e Vila Nova. O último confronto fez o time alvinegro subir em todos os quesitos no time dentro de casa.

COMO CHEGA O BRUSCÃO?

Para o duelo na Arena Castelão, o quadricolor tem o retorno do centroavante uruguaio Pollero, que tratou lesão no estiramento na coxa. Fora isso, o time de Marcelo Cabo segue com os mesmos desfalques do jogo passado para o compromisso diante do Ceará.

Ao todo, a lista de ausências conta com seis desfalques por lesão. Os zagueiros Maurício e Éverton Alemão, os laterais-esquerdos Alex Ruan e Luiz Henrique, o meia Jhemerson e o atacante Neto seguem tratamento no departamento médico. O time não tem problemas com suspensão para a 29ª rodada.

O time catarinense vive gangorra na Série B, com apenas três vitórias nas últimas dez partidas realizadas. O recorte tem ainda dois empates e cinco derrotas. O técnico Marcelo Cabo chegou no começo de setembro ao time quadricolor, para a vaga de Luizinho Vieira e, contra o Ceará, vai para o seu quarto jogo no comando do Bruscão. O novo comandante, que estava no Floresta, tem duas vitórias e uma derrota na equipe de Santa Catarina.

O Brusque tem o pior ataque da competição com 20 gols marcados em 28 partidas. O artilheiro da equipe na Série B é Rodolfo Potiguar, com três tentos feitos. Logo atrás a sequência tem Diego Mathias, Guilherme Queiróz e Keké, que têm dois gols cada.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Ramon Menezes, David Ricardo e Matheus Bahia; De Lucca, Lourenço e Recalde; Saulo Mineiro, Erick Pulga e Aylon. Técnico: Léo Condé.

Brusque: Matheus Nogueira; Ronei, Ianson, Wallace e Jhanpol Torres; Rodolfo Potiguar, Paulinho e Agustín González; Paulinho Moccelin, Guilherme Queiróz e Diego Mathias. Técnico: Marcelo Cabo.

FICHA TÉCNICA | CEARÁ X BRUSQUE

Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CE

Data: 27/09/24 (sexta-feira)

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Árbitro: Lucas Guimarães Rechatiki Horn (RS)

Assistente 1: Jorge Eduardo Bernardi (RS)

Assistente 2: Maurício Coelho Silva Penna (RS)

Quarto Árbitro: Naydson Albuquerque (CE)

Árbitro de vídeo (VAR): Philip George Bennett (RJ)