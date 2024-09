Cearense Aline Prudêncio é bicampeã da meia maratona de Porto Alegre

A cearense Aline Prudêncio de Freitas foi a campeã da prova de 21 quilômetros da 39ª edição da Maratona Internacional de Porto Alegre. A prova, que teve o sol como incentivo extra nas terras gaúchas, ocorreu na manhã deste sábado, 28 de setembro.

Com o tempo de 1h17min54s, a atleta conquistou o bicampeonato da prova. A meia maratona (21km) foi a última prova do dia e com o diferencial de ter premiação em dinheiro para a elite de atletas.

A corredora afirmou, ao site GZH, não ter conseguido estabelecer sua melhor marca este ano, como pretendia. "Saí para bater meu melhor tempo, sem medo de ser feliz. Porém, não foi do jeito que eu gostaria. Bem pertinho, realmente, do meu melhor tempo. Mas estou muito feliz de me tornar bicampeã da prova".

"Comecei a correr com a mente para conseguir vencer a prova."

Legenda: A atleta dedicou a vitória aos pais e aos patrocinadores Foto: Ana Cláudia Pires

Nas redes sociais, a atleta dedicou a vitória aos pais, que ficaram em Fortaleza "torcendo e orando" por ela. Aline Prudêncio, conhecida como "Pru", disse que a prova de Porto Alegre conquistou o coração dela.

Prova masculina

No masculino, quem venceu foi o potiguar Marciel Miranda de Almeida Silva (1h06min38s).

Também ocorreram neste sábado a maratoninha kids, para crianças de 3 a 14 anos, com distâncias conforme a idade e as provas rústicas de 5km e 10km. Ao todo, 13 mil pessoas participaram deste primeiro dia.

Já amanhã, domingo (29), é a vez dos tão sonhados 42,195 quilômetros da maratona, a partir das 7h. A prova será disputada por 5,5 mil dos 18,5 mil corredores inscritos na 39ª edição do evento.

Os melhores tempos por prova

Meia maratona feminino

Aline Prudêncio | 1h17m54s Anastácia Rocha Pereira | 1h18m43s Regiane Braga de Souza | 1h19m12s Gabriela de Freitas Tardivo | 1h19m33s Fabrícia Stedille | 1h20m38s

Meia maratona masculino

Marciel Miranda de Almeida Silva | 1h06m38s Emerson Rosa Oliveira | 1h07m04s Giovani dos Santos | 1h07m23s Vitor de Oliveira da Silva | 1h07m30s Melquisedeque Ribeiro | 1h07m33