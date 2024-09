Mr. Olympia 2024: conheça Francielle Mattos, brasileira que disputa o torneio

Principal nome do Mr. Olympia na categoria Wellness (uma das categorias femininas), Francielle Mattos é uma das favoritas ao título da edição de 2024. Neste ano, o maior torneio de fisiculturismo do mundo será realizado em Las Vegas, nos Estados Unidos, entre os dias 10 e 13 de outubro.

A brasileira já conquistou a competição em três oportunidades (2021, 2022 e 2023), e agora vai em busca de levantar o troféu mais uma vez. Os títulos não se resumem a este torneio, além disso, a paraense venceu mais cinco competições.

Veja principais conquistas:

Mr.Olympia Brasil (2019)

Arnold Classic Brasil (2019)

Arnold Classic Ohio – amadora (2020)

MuscleContest Nacional (2020)

Mr. Olympia (2021, 2022 e 2023)

Arnold Classic Ohio (2024)

Aos 38 anos, ela é a única vencedora do torneio “Welness “, uma vez que a categoria passou a fazer parte do evento em 2021, e Francielle venceu todos. A musculação passou a fazer parte da vida da brasileira no ano de 2009, até começar a se destacar no fisiculturismo no ano de 2017, ainda de forma amadora.

Somente em 2020 recebeu o credenciamento para competir de forma profissional, após se tornar campeã também como amadora do Arnold Classic Ohio.

Ferrari Humana

Em 2021, ganhou o apelido de “Ferrari Humana”, após o fotógrafo Will Wittmann ficar impressionado com a atleta e publicar uma foto com a seguinte legenda: “Se uma Ferrari fosse humana”.