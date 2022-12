Pelé é homenageado pela Nasa com galáxia verde-amarela; veja imagem

As homenagens a Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, que faleceu nessa quinta-feira (29), ultrapassaram os limites do planeta Terra. A agência espacial dos Estados Unidos, a Nasa, compartilhou nas redes sociais a imagem de uma galáxia nas cores da bandeira do Brasil (verde, amarelo, azul e branco) como tributo ao Rei do futebol.

"Marcamos a morte do lendário Pelé, conhecido por muitos como o Rei do 'jogo bonito'. Esta imagem de uma galáxia espiral na constelação Sculptor mostra as cores do Brasil", escreveu a organização no Twitter.

VEJA A GALÁXIA VERDE-AMARELA:

Legenda: A imagem foi tirada pelo satélite Galaxy Evolution Explorer (GALEX) Foto: NASA/JPL-Caltech

Conforme informações da Universidade de Harvard, a constelação Sculptor (Escultor, em tradução livre) foi batizada pelo astrônomo Nicholas Louis de Lacaille entre 1750 e 1754.

Pelé é uma figura marcante para os Estados Unidos. Ele jogou pelo time New York Cosmos no fim da carreira, entre 1975 e 1977. A atuação do ex-jogador no território norte-americano foi importante para a popularização do esporte no país.

Luta contra câncer

O ex-atleta de futebol Pelé morreu aos 82 anos. Ele é considerado por muitos o maior jogador da história do futebol mundial. O brasileiro lutava contra um câncer de cólon que já estava em estado de metástase e realizava quimioterapia. Pelé havia sido internado às pressas, em novembro, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

A unidade de saúde informou que o Rei do Futebol faleceu às 15h27 por falência múltipla de órgãos "resultado da progressão do câncer de cólon associado à sua condição clínica prévia".

