Pelé é internado com inchaço em todo o corpo e para de responder quimioterapia

O ex-atacante Pelé teve que entrar às pressas, nesta quarta-feira (30), no hospital Albert Einstein, em São Paulo. O Rei do Futebol apresentava inchaço por todo o corpo quando adentrou na emergência. Ele estava acompanhado da sua esposa Márcia Aoki e de um cuidador. Informação é da ESPN.

Após entrar na unidade de saúde, Pelé foi atendido de imediato pela equipe que acompanha o tratamento de quimioterapia do ex-atleta. Segundo os médicos, o Rei do Futebol apresentava quadro de anasarca, que é um inchaço generalizado, além de uma síndrome edemigênica, edema por todo o corpo.

Além disso, Pelé tem quadro de insuficiência cardíaca descompensada. O relato dos profissionais que cuidam da saúde do Rei é que a quimioterapia realizada nos últimos meses não apresenta resultados positivos nos tumores pelo corpo do ex-jogador.

Como vocês estão depois deste primeiro tempo? Como diria meu amigo, @galvaobueno: Haja coração!



Eu acredito na vitória! E vocês?

.

How are we all feeling after this first half? As my friend @galvaobueno would say: What a heart-stopping match!



I believe in a win! And you? pic.twitter.com/2mKFURsdN3