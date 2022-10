Pelé celebra 82 anos e é homenageado por Neymar, Santos e CBF

O Rei Pelé celebra 82 anos neste domingo (23). O ex-jogador nasceu em 1940, em Três Corações (MG), recebeu diversas homenagenns. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) lembrou que o ex-jogador é o maior artilheiro da história da Seleção e tem três títulos de Copa do Mundo.

Edson Arantes do Nascimento tem 95 gols vestindo a amarelinha e conquistou os Mundiais de 1958, 1962 e 1970. Na carreira, é o único a acumular 1281 gols marcados. Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, se manifestou.

"O dia 23 de outubro deveria ser feriado mundial para todos os fãs do futebol em homenagem ao maior atleta de todos os tempos. É sempre uma alegria parabenizar o maior de todos", disse.

Pelé foi revelado pelo Santos em 1957. Aos 17 anos, disputou a primeira Copa do Mundo, em 1958, na Suécia. Ele marcou seis gols no torneio e foi peça importante na conquista do título.

O Rei voltou ao pódio nos Mundiais do Chile (1962) e do México (1970). Entre atletas, ele é o único a conquistar o torneio três vezes. Pelé deixou a Seleção em 1971, mas segue como a maior figura do futebol brasileiro e também reconhecida mundialmente.

Além disso, fez história ao defender a camisa 10 do Santos. O clube paulista parabenizou o ídolo nas redes sociais.

Atacante da seleção brasileira, Neymar também deixou uma mensagem em celebração ao aniversário de Pelé.

"Pelé, rei do futebol, parabéns! Que Deus abençoe você a cada dia, dê muita saúde. Feliz Aniversário! Tamo juntos, tá? Beijo enorme. Sou seu fã. Um grande abraço."

Pelé publicou um vídeo para agradecer as felicitações dos fãs por todo o mundo.

"Meus amigos do Brasil e de todo o mundo, fico feliz, muio teliz por estar aqui hoje com vocês. Deus me deu essa saúde para poder agradecer a vocês tudo que tenho recebido. O mundo inteiro fala em Pelé, o mundo inteiro sabe que estou agradecendo pela idade e por tudo que tenho recebido nesse mundo. 82 anos é um presente de Deus. Espero que a gente continue muito tempo juntos. E se Deus quiser, mais us82 anos tá bom. Agradeço de coração tudo que tenho recebido nesse mundo", agradeceu em vídeo.

