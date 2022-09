Pelé lamenta morte de Rainha Elizabeth e relembra encontro no Brasil

O ex-jogador Pelé lamentou a morte da Rainha Elizabeth II nas redes sociais e relembrou o encontro com a monarca no Brasil, em 1968, na única visita da Majestada ao Brasil. Elizabeth II esteve no trono por 70 anos.

Na época, Elizabeth II conheceu o Maracanã acompanhar uma partida entre a Seleção Paulista e a Seleção Carioca. Em 1997, o Rei do Futebol foi condecorado pela Rainha com a Ordem de Cavaleiro do Império Britânico.

Veja homenagem de Pelé à Elizabeth II

“Sou um grande admirador da Rainha Elizabeth II desde a primeira vez que a vi pessoalmente, em 1968, quando ela veio ao Brasil testemunhar nosso amor pelo futebol e conheceu a magia do Maracanã lotado.

Alguns anos depois, generosamente ela me condecorou com a Ordem do Império Britânico, a mais alta honraria do país. Seus feitos marcaram gerações. Este legado durará para sempre.

Neste dia triste, compartilho essa memória com todos vocês e envio a minha mensagem de carinho e minhas preces para a família real britânica e a todos amigos do Reino Unido.”

Homenagem da Premier League

Além de Pelé, a Premier League e os clubes ingleses prestaram solidariedade à Família Real após o falecimento da Rainha.

A entidade que gere o Campeonato Inglês informou que esteve “profundamente triste" ao saber da morte da Rainha. O falecimento da Rainha deve afetar a continuidade da Premier League, mas ainda não há informações se a rodada do final de semana deverá ser adiada.