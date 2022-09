Rainha Elizabeth II veio ao Brasil em 1968 e ganhou de presente um casal de onças; entenda

Na única visita ao Brasil, no ano de 1968, a Rainha Elizabeth II percorreu seis cidades ao longo de 11 dias e ganhou um presente inusitado: um casal de onças. As informações são de reportagem da BBC News.

"Foi uma visita que teve vários aspectos. Além dos encontros governamentais, houve vertentes de ciência e tecnologia, de cultura e até mesmo de infraestrutura. Mas, sobretudo, eu diria que a viagem foi desenhada para aproximar os brasileiros do Reino Unido, usando o magnetismo do casal real. E isso funcionou muito bem: a rainha e o duque de Edimburgo arrastaram multidões por onde passaram", disse ao site o embaixador do Brasil em Londres, Fred Arruda.

Em plena ditadura militar brasileira, Elizabeth II, na época com 42 anos e 16 de reinado, desembarcou no País no dia 1º de novembro, na cidade de Recife. A monarca e o Príncipe Philip foram recepcionados pelo governador Nilo Coelho no Palácio do Campos das Princesas.

Da recepção, um cortejo real seguiu pelas ruas da cidade a caminho do cais do porto, onde, por volta das 18h30, Elizabeth e Philip embarcaram no Britannia, o iate real da Marinha Inglesa, e seguiram para Salvador, onde chegaram às 7h do dia 3 de novembro.

Visita a Salvador e Brasília

Na capital baiana, foram recebidos pelo governador Luís Viana Filho (1908-1990), no Palácio da Aclamação. O casal visitou a Igreja de São Francisco, o Museu de Arte Sacra e o Mercado Modelo. Às 12h35, retornou ao Britannia e seguiu até o Rio de Janeiro, quando uma procissão de 40 embarcações acompanhou o iate real até quase a saída da Baía de Todos os Santos.

O Britannia entrou na Baía de Guanabara na manhã do dia 5 de novembro. Por volta das 10h30, a Rainha e o Duque de Edimburgo seguiram para Brasília.

Na capital federal, o casal foi recebido pelo presidente da República, general Artur da Costa e Silva (1899-1969). A programação incluiu recepção no Palácio da Alvorada, sessão solene no Supremo Tribunal Federal (STF), pronunciamento no Congresso Nacional e banquete no Palácio Itamaraty.

Casal de onças

Entre os compromissos do dia seguinte, o casal visitou um jardim de infância, a Catedral Metropolitana e a Embaixada do Reino Unido.

Ainda em Brasília, a rainha ganhou um presente inusitado do prefeito Wadjô Gomide (1932-2003): um casal de onças. Os animais foram dados em retribuição aos cisnes reais que Elizabeth doou ao zoológico da cidade. Os felinos seguiram para Londres em um voo da British United Airways.

Após deixar Brasília, a Rainha Elizabeth desembarcou em São Paulo às 14h45. Entre outras atividades, conheceu o Monumento do Ipiranga e visitou o Edifício Itália. Na capital paulistana, a programação incluiu shows de Wilson Simonal, Jair Rodrigues e Elza Soares. Já no dia 7, a rainha esteve presente na inauguração do Museu de Arte de São Paulo (Masp).

Da capital, a Rainha e o Duque de Edimburgo partiram para Campinas. Na cidade, conheceram o Instituto Agronômico e a Fazenda Santa Elisa. Às 14h45, decolaram rumo ao Rio de Janeiro, a última etapa da viagem, onde pousaram às 16h.

No sábado, dia 9, o Duque de Edimburgo visitou o Estaleiro Mauá, em Niterói, e a rainha alguns pontos turísticos do Rio de Janeiro, como a Praia de Botafogo, o Mirante Dona Marta e o Outeiro da Glória. O governador Negrão de Lima homenageou os visitantes com um almoço para 200 convidados no Museu de Arte Moderna (MAM).

Jogo no Maracanã

No domingo, dia 10, o casal depositou flores no Monumento aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, no Aterro do Flamengo. Às 17h, seguiram para o Maracanã, onde assistiram ao jogo entre paulistas e cariocas.

No estádio, a rainha foi apresentada ao Pelé, na época com apenas 28 anos, e já bicampeão do mundo. A partida, vista por 105,7 mil espectadores, foi o último compromisso oficial no Brasil. Na segunda pela manhã, embarcaram no Galeão, rumo ao Chile.

Charles no Brasil

Príncipe Philip veio ao Brasil bem antes da rainha Elizabeth II, em março de 1962. Ao retornar para o Reino Unido precisou pousar na Base Aérea de Fortaleza para abastecer a aeronave.

Na rápida visita, em 1º de abril de 1962, o membro da família real fez revista das tropas e conversou com militares.

Legenda: Em fotos, príncipe Philip revista tropa e conhece instalações da Base Aérea de Fortaleza