Morre a rainha Elizabeth II aos 96 anos

A rainha Elizabeth II morreu aos 96 anos nesta quinta-feira (8), em Balmoral, na Escócia. A informação foi confirmada nesta tarde pelas redes sociais da família real.

"A rainha morreu pacificamente em Balmoral esta tarde. O rei e a rainha consorte permanecerão em Balmoral esta noite [horário local] e retornarão a Londres amanhã", informou a Casa Real britânica.

Foto: Reprodução/Twitter

Na manhã desta quinta, horário do Brasil, o Palácio de Buckingham informou que os médicos da rainha estavam preocupados com a saúde da monarca e recomendaram que ela permanecesse em "vigilância médica".

Todos os filhos de Elizabeth II - o Rei Charles III, de 73 anos, herdeiro do trono, a princesa Anne, 72, o príncipe Andrew, 62, e o príncipe Edward, 58, viajaram imediatamente a Balmoral, que fica 800 km ao norte de Londres.

Também foram os filhos de Charles, William, de 40 anos e segundo na linha de sucessão ao trono, e Harry, de 37 anos.

Quem era Elizabeth II

Filha primogênita de George VI e Elizabeth, conhecida como "rainha-mãe", a monarca nasceu em 21 de abril de 1926, em Londres, na Inglaterra. Em 1947, casou-se com o príncipe Philip, o duque de Edimburgo.

Legenda: Imagem de 1948 mostra a rainha ao lado do príncipe Philip, o duque de Edimburgo Foto: AFP

Elizabeth II não era herdeira natural do trono britânico quando nasceu, mas o seu tio, Edward VII, abdicou do posto e deu lugar ao irmão, pai da rainha falecida.

O título oficial dela é Elizabeth II, pela Graça de Deus, do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte e Rainha de seus outros Reinos e Territórios, Chefe da Commonwealth e Defensora da Fé.

Filhos, netos e bisnetos de Elizabeth II

Ela e Philip são pais de Charles, até então príncipe de Gales e herdeiro do trono; Anne, princesa real; Andrew, duque de York, e Edward, conde de Wessex.

Entre os netos da rainha estão os príncipes William e Harry, filhos de Charles e da princesa Diana; Peter Phillips e Zara Phillips, da princesa Anne e Mark Phillips; princesas Beatrice e Eugenie, de Andrew e Sarah Ferguson; além de Ady Louise Windsor e James Windsor, visconde de Savern, filhos de Edward e Sophie Rhys-Jones.

A monarca tem 12 bisnetos. Eles são Mia Grace, Lena Elizabeth e Lucas Philip, filhos de Zara Phillips Tindall; George Alexander Louis, Charlotte Elizabeth Diana e Louis Arthur Charles, de William e Kate Middleton; Savannah e Isla, de Peter Phillips; Archie Harrison e Lilibet ‘Lili’ Diana Mountbatten-Windsor, de Harry e Meghan Markle; August Philip Hawke Brooksbank, de Eugenie; e Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi, de Beatrice.

Legenda: Família real na varanda do Palácio de Buckingham em imagem de 2012 Foto: Leon Neal/AFP

Linha de sucessão de Elizabeth II

Charles, príncipe de Gales, primogênito de Elizabeth II e Phillip e, agora, Rei Charles III

Príncipe William, duque de Cambridge e primeiro filho de Charles

George, príncipe de Cambridge

Princesa Charlotte de Cambridge

Príncipe Harry de Gales, filho mais novo de Charles

Andrew, duque de York, segundo filho da rainha

Princesa Beatrice de York, filha mais velha de Andrew

Eugenie de York, filha mais nova de Andrew

Príncipe Edward, Conde de Wessex

Visconde de Severn, James Windsor

Jubileu de Platina

Elizabeth II foi coroada em 2 de junho de 1952. Monarca mais longeva da história britânica, ela quebrou o recorde em setembro de 2015, quando passou a tataravó, rainha Vitória, que ficou 63 anos e 216 dias com a coroa.

Em 2022, a rainha celebrou o Jubileu de Platina, um feriado de quatro dias para comemorar os 70 anos à frente do trono com desfiles militares, missas de ação de graças, espetáculos luminosos, corridas de cavalos, apresentações artísticas e piqueniques e outras refeições ao ar livre.

"Espero que os próximos dias sejam uma oportunidade para refletir sobre tudo o que foi conquistado durante os últimos 70 anos, enquanto olhamos para o futuro com confiança e entusiasmo", afirmou a rainha.

O evento ocorreu em meio aos escândalos envolvendo a família real britânica. O príncipe Andrew, de 62 anos, foi acusado de agressão sexual em agosto de 2021 contra uma adolescente nos Estados Unidos. Antes disso, em abril do mesmo ano, príncipe Harry e a esposa Meghan Markle abandonaram a monarquia. Com isso, eles abriram mão do título "sua alteza real".

Autoridades internacionais

Pouco após o anúncio da morte de Elizabeth II, autoridades internacionais começaram a se manifestar em homenagem à história da monarca, enviando mensagens de apoio à família real britânica por conta do momento delicado.

Um porta-voz da Casa Branca informou, no início da tarde desta quinta, segundo a BBC, que o presidente Joe Biden enviou pensamentos e orações aos familiares da Rainha.

Enquanto isso, o presidente da França, Emmanuel Macron, usou o Twitter para prestar condolências à família real. "Sua Majestade, a Rainha Elizabeth II, incorporou a continuidade e a unidade da nação britânica por mais de 70 anos. Lembro-me dela como uma amiga da França, uma rainha de bom coração, que deixou uma impressão duradoura em seu país e em seu século", escreveu.

Foto: reprodução/Twitter

Já Justin Trudeau, primeiro-ministro do Canadá, falou sobre o coração "pesado" com a triste notícia. "Ela foi uma presença constante em nossas vidas – e seu serviço aos canadenses permanecerá para sempre uma parte importante da história do nosso país", disse, citando que a Soberana era a mais antiga no Canadá.

Legenda: Justin Trudeau é o primeiro-ministro do Canadá Foto: reprodução/Twitter

"Ao olharmos para sua vida e seu reinado, que durou tantas décadas, os canadenses sempre se lembrarão e apreciarão a sabedoria, a compaixão e o calor de Sua Majestade. Nossos pensamentos estão com os membros da Família Real durante este momento mais difícil", completou ele.

O governo brasileiro se manifestou em Twitter da Secretaria de Comunicação escrito em inglês.

Foto: reprodução/Twitter

Rei Charles III

Pouco após o anúncio da morte, o herdeiro da Rainha, Rei Charles III, divulgou posicionamento oficial relatando em detalhes o momento delicado de luto da família real britânica.

"A morte da minha amada Mãe, Sua Majestade a Rainha, é um momento de grande tristeza para mim e para todos os membros da minha família", iniciou no longo texto, publicado no Instagram.

Foto: reprodução/Instagram

"Lamentamos profundamente o falecimento de uma Soberana querida e de uma Mãe muito amada. Eu sei que sua perda será profundamente sentida em todo o país, nos Reinos e na Commonwealth, e por inúmeras pessoas ao redor do mundo", continuou.

No fim, o comunicado pontua que todos devem permanecer com o "respeito e afeto" repassados pela Rainha Elizabeth II.

Primeira-ministra cita luto por morte

Em meio às câmeras posicionadas na Downing Street, a primeira-ministra britânica Liz Truss falou sobre o legado da Rainha e citou o apoio que a população deve prestar ao Rei Charles III.

"A rainha Elizabeth II foi a rocha sobre a qual a Grã-Bretanha moderna foi construída. Nosso país cresceu e floresceu sob seu reinado. A Grã-Bretanha é o grande país que é hoje por causa dela", comunicou.

Segundo ela, a força dos súditos deve ajudar Charles III a "sustentar a enorme responsabilidade que ele agora carrega" pelo povo da Grã-Bretanha.

Passagem de Philip pelo Ceará

Em um avião bimotor, o príncipe Philip veio ao Brasil antes da rainha Elizabeth II, em março de 1962. Ele visitou o País em campanha de vendas do avião Dart Herald, produzido pela companhia inglesa Handley Page.

Ao retornar para o Reino Unido precisou pousar na Base Aérea de Fortaleza para abastecer a aeronave.