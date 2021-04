Fotos revelam passagem de Príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth II, no Ceará; veja

Em um avião bimotor, o príncipe Philip veio ao Brasil antes da rainha Elisabeth II, em março de 1962. Ele visitou o país em campanha de vendas do avião Dart Herald, produzido pela companhia inglesa Handley Page. Ao retornar para o Reino Unido precisou pousar na Base Aérea de Fortaleza para abastecer a aeronave.

A lembrança do fato histórico acontece ao mesmo tempo do funeral do membro da família real, realizado neste sábado (17).

Registros fotográficos e trechos de um livro histórico obtidos pelo Diário do Nordeste, revelam a recepção da força aérea brasileira no Ceará ao príncipe Philip. Na rápida visita, datada em 1º de abril de 1962, o membro da família real fez revista das tropas e conversou com militares.

Legenda: Príncipe Philip sendo recebido pelo vice-governador do Ceará Foto: Acervo Particular

Experiente, Philip assumiu o comando da aeronave durante a viagem que passou por 10 países. Como copiloto, Peter Middleton — avô de Kate Middleton — acompanhou viagem a Guiana Inglesa, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Uruguai, Chile, Argentina e Brasil.

Os dois passaram por rotas perigosas e enfrentaram condições críticas. Registros de jornais da época contam que o príncipe Philip fez até pouso de emergência em Brasília.

Legenda: Livro com anotação de registro da aeronave do príncipe Philip em passagem pela Base Aérea de Fortaleza

O roteiro de viagem

O príncipe Philip chegou ao Brasil no dia 15 de março de 1962, para uma visita de sete dias. Depois seguiu para Buenos Aires e passou novamente pelo País na sua rota de retorno ao lar. Na visita passou por Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. Jornais da época relataram que o objetivo da visita era estreitar laços do Reino Unido em parcerias comerciais entre com o Brasil.

Legenda: Príncipe Philip em conversa com políticos e militares no Ceará Foto: Acervo Particular

Durante a viagem, ele foi recebido no Palácio do Planalto pelo presidente João Goulart, que lhe ofereceu como condecoração a Grão-Cruz do Império Britânico.

De acordo com Mariano Júnior, professor de história em Fortaleza, desde a Segunda Guerra Mundial, a capital cearense e a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, foram regiões estratégicas em termos logísticos. "A posição geográfica facilita na rapidez na ida para África e Europa. Além de um ponto de estratégico marítimo. Isso é sentido até hoje, tanto pelas Hubs aéreas quanto pela força do porto do Pecém".

Legenda: Recepção ao príncipe Philip em Fortaleza no ano de 1962 Foto: Acervo Particular

Retorno ao Brasil com Elisabeth II

Príncipe Philip esteve no Brasil em novembro de 1968, ao lado de Rainha Elizabeth II. O casal visitou Recife, Salvador, Brasília, São Paulo, Campinas e Rio em uma viagem que durou 11 dias.



O casal chegou no país por Recife, passaram um dia na cidade e foram para Salvador. Na capital baiana, conheceram lugares importantes para a cultura britânica, como a Igreja Anglicana e o Clube Inglês.



Legenda: Pelé publicou foto no dia da morte do príncipe em memória do membro da família real Foto: Reprodução/Instagram

A passagem por São Paulo rendeu fotos no Monumento do Ipiranga, ao lado da Sra. Maria do Carmo de Abreu Sodré e do governador Abreu Sodré. A Rainha e o Duque de Edimburgo também participaram da inauguração da nova sede do Museu de Arte de São Paulo (Masp), na Avenida Paulista.

No Rio de Janeiro, Philip e Elizabeth desfilaram em carro aberto pela Avenida Atlântica e assistiram a um jogo no Maracanã, entre as seleções de Rio de Janeiro e São Paulo. Na ocasião, o casal entregou uma taça simbólico para o Rei do futebol brasileiro, Pelé.