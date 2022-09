Quem é o sucessor da rainha Elizabeth II? Entenda as regras do trono britânico

Imediatamente após a morte da rainha Elizabeth II, aos 96 anos de idade, assume a coroa britânica, nesta quinta-feira (8), Charles III, 73. O novo rei era o primeiro da linha de sucessão. Depois dele, vem seu primogênito, o príncipe William, fruto do casamento com a princesa Diana.

Depois de William, que é casado com Kate Middleton, vem George, de nove anos de idade, filho mais velho do casal. Charlotte, 7, e Louis, irmãos de George, estão posicionados em seguida.

Legenda: Depois de príncipe William, estão na linha de sucessão: George, Charlotte e Louis, filhos do monarca. Foto: Reprodução/Redes Sociais

O príncipe Harry, caçula de Charles e Diana, está em quinto lugar na linha de sucessão. Embora tenha abdicado de suas obrigações oficiais como integrante da família Real, ele não perde o direito de nascença ao trono. Seu filho com Meghan Markle, Archie, vem logo depois.

Como Charles assume a coroa, Archie, que, até então, não tinha título real, imediatamente se torna "Sua Alteza Real, o Príncipe Archie Harrison Mountbatten-Windsor".

Legenda: Príncipe Harry é o quinto na atual linha de sucessão. Foto: Shutterstock

Rei Charles é o filho mais velho da rainha Elizabeth II. Era conhecido, também, como Príncipe de Gales, título que possuía desde 1958. Após a morte do pai, o príncipe Philippe, em 2021, ele também herdou o título de Duque de Edimburgo.

Legenda: Charles III é filho mais velho da rainha Elizabeth II. Foto: Shutterstock

Ao assumir a coroa, Charles mudou o nome para Charles III. A nova alcunha foi anunciada pela nova primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss. Pelos protocolos, a chefe do governo britânico deve ser a primeira a se pronunciar após a morte de um monarca.

"Nos próximos dias, nos reuniremos para celebrar sua extraordinária vida e seu legado", disse Truss. "Ela era amada e adorada ao redor do mundo. Agora, o reinado passa para o rei Charles III", concluiu a primeira-ministra.

Embora já tenha o título, Charles III será proclamado o novo rei em um Conselho de Adesão a ser convocado o mais rápido possível no Palácio de St. James, um dos mais antigos da Inglaterra.

A tradicional reunião costuma acontecer a portas fechadas dentro de 24 horas após a morte de um monarca. Contudo, segundo o jornal Telegraph, do Reino Unido, desta vez, o encontro será televisionado.

Em carta publicada nas redes sociais, Charles III disse se tratar de um momento "de grande tristeza" para a família real. "Lamentamos profundamente o falecimento de uma soberana querida e de uma mãe muito amada. Eu sei que sua perda será profundamente sentida em todo o país", escreveu o monarca. Leia na íntegra:

"A morte da minha amada mãe, Sua Majestade, a Rainha, é um momento de grande tristeza para mim e para todos os membros da minha família. Lamentamos profundamente o falecimento de uma soberana querida e de uma mãe muito amada. Eu sei que sua perda será profundamente sentida em todo o país, nos reinos e na Comunidade das Nações e por inúmeras pessoas ao redor do mundo. Durante este período de luto e de mudança, minha família e eu seremos confortados e sustentados por nosso conhecimento do respeito e do profundo afeto que tão amplamente mantinham a Rainha".