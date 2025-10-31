Diário do Nordeste
Príncipe William e Kate middleton olhando para quadro da rainha elizabeth II

Zoeira

Kate e príncipe William homenageiam Rainha Elizabeth um ano após sua morte; veja vídeo

O casal utilizou a conta oficial do príncipe e da princesa de Gales para a homenagem

Redação 08 de Setembro de 2023
Rei Charles III acenando para o povo

Mundo

Coroação de rei Charles III é a mais cara da história britânica; veja valores

Valor, que sairá dos cofres públicos, tem causado descontentamento entre a população

Redação 06 de Maio de 2023
Retrato da rainha Elizabeth

Mundo

Quando foi a coroação da rainha Elizabeth II? Veja comparação com o evento de Charles III

Rei Charles III vai ser coroado neste sábado (6)

Redação 05 de Maio de 2023
Rainha consorte será coroada neste sábado (6)

Mundo

O que é Rainha consorte? Entenda significado do título de Camila Parker Bowles

A Duquesa da Cornualha assumirá o papel na coroação de Charles III, neste sábado (6)

Redação 05 de Maio de 2023
Charles III e Camilla

Zoeira

Rei Charles III aparece em primeiro cartão de Natal como monarca britânico

Tradicional postal foi revelado no domingo (11)

Redação 12 de Dezembro de 2022
Rei Charles III

Mundo

Biografia sobre Rei Charles diz que ele questionou sua sexualidade durante casamento com Diana

O livro, que será lançado no dia 8 de novembro, conta ainda que o monarca maltratava funcionários e tinha uma espécie de obsessão por um urso de pelúcia

Redação 03 de Novembro de 2022
Camilla

Mundo

Avião que transportava rainha consorte Camilla sofre incidente durante voo de retorno a Londres

Esposa de Rei Charles III é conhecida por ter medo de avião

Redação 28 de Outubro de 2022
Charles III, rei do Reino Unido

Mundo

Rei Charles III será coroado em 6 de maio de 2023, anuncia Palácio de Buckingham

Cerimônia será realizada na Abadia de Westminster, em Londres

Redação 11 de Outubro de 2022
Elizabeth II

Mundo

Três familiares se despediram da rainha Elizabeth II antes dela morrer: saiba quem são

Certidão de óbito da monarca revelou novas informações sobre como foram os últimos momentos de vida dela

Redação 30 de Setembro de 2022

Zoeira

‘The Crown’: 5ª temporada ganha data de estreia pela Netflix

Lançamento dos novos episódios ocorrerá dois meses após a morte da rainha Elizabeth II

Estadão Conteúdo 25 de Setembro de 2022
