Avião que transportava rainha consorte Camilla sofre incidente durante voo de retorno a Londres

Um avião que transportava a rainha consorte Camilla Parker Bowles, 75 anos, foi atingido por um pássaro durante a tarde esta sexta-feira (28). Conforme o Metrópoles, a aeronave da British Airways ficou amassada na região frontal em meio ao trajeto de uma viagem da Índia para o Reino Unido.

Esposa do rei Charles III, Camilla é conhecida por ter medo de avião. Ela estava no Boeing 777, regressando para Londres. A imprensa britânica detalhou que a colisão aconteceu às 13h, no horário local.

A companhia aérea afirmou que a “aeronave pousou com segurança e os clientes desembarcaram normalmente”.

De acordo com informações iniciais, Camilla estaria supostamente regressando de um retiro de saúde em Bangalore, cidade localizada ao sul da Índia.

Rainha consorte

Rainha consorte é o título dado à esposa do rei governante. Como cônjuge do rei Charles II, Camilla deverá ser chamada de "rainha Camilla".

No entanto, uma consorte não tem poderes soberanos e militares com o rei, apesar de ter o mesmo prestígio e status do marido.

"A não ser que algo diferente seja decidido, a rainha consorte é coroada com o rei, em uma cerimônia similar, porém mais simples", diz o site da Família Real sobre a posição.

