Quem é Camilla Parker Bowles, a nova rainha consorte do Reino Unido

Com a morte de Elizabeth II, Camilla, esposa do novo Rei Charles III, se tornou automaticamente a rainha consorte do Reino Unido. Entretanto, ela teve a benção da sogra, ainda em vida, durante o jubileu de platina de Elizabeth em fevereiro deste ano.

"Quando, na plenitude do tempo, meu filho Charles se tornar rei, sei que vocês darão a ele e à sua esposa Camilla o mesmo apoio que têm dado a mim; e é o meu sincero desejo que, quando a hora chegar, Camilla será conhecida como rainha consorte enquanto continua seu serviço leal", escreveu a então rainha Elizabeth II.

Elizabeth II morreu aos 96 anos nesta quinta-feira (8), em Balmoral, na Escócia. A informação foi confirmada pelas redes sociais da Família Real.

Rainha consorte

Rainha consorte é o título dado à esposa do rei governante. Como cônjuge do rei Charles II, Camilla deverá ser chamada de "rainha Camilla".

No entanto, uma consorte não tem poderes soberanos e militares com o rei, apesar de ter o mesmo prestígio e status do marido.

"A não ser que algo diferente seja decidido, a rainha consorte é coroada com o rei, em uma cerimônia similar, porém mais simples", diz o site da Família Real sobre a posição.

Polêmica com princesa Diana

Charles e Camilla se casaram em 2005, em um casamento cercado por polêmicas. Eles se conhecem em 1971 e, segundo o Uol, tiveram um relacionamento até 1973.

O então príncipe Charles acabou se casando com a princesa Diana em 1981, e não demoraram para surgir rumores de uma relação extraconjugal por parte de Charles.

Desde então, Camilla tem sido constantemente alvo de críticas pesadas, mesmo anos após a morte de Lady Di, em 1997. O próprio Charles chegou a admitir que se envolveu com a atual esposa enquanto ainda era casado com Diana.

